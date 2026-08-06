СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Kenigsberg 39ru
Sergei Vasil Ev

Kenigsberg 39ru

Sergei Vasil Ev
Sergei Vasil Ev

Sergei Vasil Ev

0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 1%
RoboForex-ECN
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2
Прибыльных трейдов:
1 (50.00%)
Убыточных трейдов:
1 (50.00%)
Лучший трейд:
68.11 USD
Худший трейд:
-51.56 USD
Общая прибыль:
68.11 USD (2 278 pips)
Общий убыток:
-52.54 USD (163 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (68.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
68.11 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
37.76%
Макс. загрузка депозита:
3.90%
Последний трейд:
27 минут
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
0.30
Длинных трейдов:
1 (50.00%)
Коротких трейдов:
1 (50.00%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
7.79 USD
Средняя прибыль:
68.11 USD
Средний убыток:
-52.54 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-51.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-51.56 USD (1)
Прирост в месяц:
0.61%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.98 USD
Максимальная:
51.56 USD (1.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.98% (52.28 USD)
По эквити:
1.97% (50.57 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1
EURUSD 1
1
1
1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 68
EURUSD -52
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 2.3K
EURUSD -163
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +68.11 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +68.11 USD
Макс. убыток в серии: -51.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
VTindex-MT5
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
VantageInternational-Live 19
0.27 × 147
VantageMarkets-Live 19
0.33 × 106
Exness-MT5Real7
0.44 × 486
VantageMarkets-Live 13
0.46 × 89
ICMarketsSC-MT5-6
0.50 × 6
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Exness-MT5Real8
0.78 × 196
Alpari-Real01
0.83 × 41
TitanFX-MT5-01
0.91 × 216
FusionMarkets-Live
0.95 × 38
ThreeTrader-Live
0.95 × 84
RannForex-Server
0.99 × 73
Exness-MT5Real33
1.00 × 1
DLSMarkets-Live
1.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
GoMarkets-Live
1.03 × 174
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
еще 69...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Boring Pips
Нет отзывов
2026.08.11 06:25
Share of trading days is too low
2026.08.11 06:25
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.11 06:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.06 13:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 100 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.06 13:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 100 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.06 13:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.06 13:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Kenigsberg 39ru
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
2.6K
USD
1
100%
2
50%
38%
1.29
7.79
USD
2%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.