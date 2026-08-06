- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2
Прибыльных трейдов:
1 (50.00%)
Убыточных трейдов:
1 (50.00%)
Лучший трейд:
68.11 USD
Худший трейд:
-51.56 USD
Общая прибыль:
68.11 USD (2 278 pips)
Общий убыток:
-52.54 USD (163 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (68.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
68.11 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
37.76%
Макс. загрузка депозита:
3.90%
Последний трейд:
27 минут
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
0.30
Длинных трейдов:
1 (50.00%)
Коротких трейдов:
1 (50.00%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
7.79 USD
Средняя прибыль:
68.11 USD
Средний убыток:
-52.54 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-51.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-51.56 USD (1)
Прирост в месяц:
0.61%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.98 USD
Максимальная:
51.56 USD (1.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.98% (52.28 USD)
По эквити:
1.97% (50.57 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|EURUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|68
|EURUSD
|-52
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.3K
|EURUSD
|-163
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +68.11 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +68.11 USD
Макс. убыток в серии: -51.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 19
|0.27 × 147
|
VantageMarkets-Live 19
|0.33 × 106
|
Exness-MT5Real7
|0.44 × 486
|
VantageMarkets-Live 13
|0.46 × 89
|
ICMarketsSC-MT5-6
|0.50 × 6
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.78 × 196
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
TitanFX-MT5-01
|0.91 × 216
|
FusionMarkets-Live
|0.95 × 38
|
ThreeTrader-Live
|0.95 × 84
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
Exness-MT5Real33
|1.00 × 1
|
DLSMarkets-Live
|1.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|1.03 × 174
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
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Boring Pips
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
1
100%
2
50%
38%
1.29
7.79
USD
USD
2%
1:500