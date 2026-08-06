- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
3 (37.50%)
亏损交易:
5 (62.50%)
最好交易:
74.79 USD
最差交易:
-53.94 USD
毛利:
208.91 USD (4 703 pips)
毛利亏损:
-246.80 USD (4 849 pips)
最大连续赢利:
2 (140.80 USD)
最大连续盈利:
140.80 USD (2)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
52.75%
最大入金加载:
4.27%
最近交易:
12 几分钟前
每周交易:
12
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-0.26
长期交易:
4 (50.00%)
短期交易:
4 (50.00%)
利润因子:
0.85
预期回报:
-4.74 USD
平均利润:
69.64 USD
平均损失:
-49.36 USD
最大连续失误:
3 (-142.30 USD)
最大连续亏损:
-142.30 USD (3)
每月增长:
-1.46%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
76.77 USD
最大值:
143.90 USD (5.46%)
相对跌幅:
结余:
5.45% (143.54 USD)
净值:
2.03% (52.38 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|EURUSD
|3
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-4
|EURUSD
|-33
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-63
|EURUSD
|-83
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +74.79 USD
最差交易: -54 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +140.80 USD
最大连续亏损: -142.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 19
|0.27 × 147
|
VantageMarkets-Live 19
|0.33 × 106
|
Exness-MT5Real7
|0.44 × 486
|
VantageMarkets-Live 13
|0.46 × 89
|
ICMarketsSC-MT5-6
|0.50 × 6
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.78 × 196
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
TitanFX-MT5-01
|0.91 × 216
|
FusionMarkets-Live
|0.95 × 38
|
ThreeTrader-Live
|0.95 × 84
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
Exness-MT5Real33
|1.00 × 1
|
DLSMarkets-Live
|1.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|1.03 × 174
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
Boring Pips
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-1%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
1
100%
8
37%
53%
0.84
-4.74
USD
USD
5%
1:500