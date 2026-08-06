- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
72
Прибыльных трейдов:
61 (84.72%)
Убыточных трейдов:
11 (15.28%)
Лучший трейд:
32.40 USD
Худший трейд:
-10.80 USD
Общая прибыль:
185.17 USD (3 260 pips)
Общий убыток:
-65.26 USD (1 710 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (32.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
97.91 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
7.61%
Последний трейд:
12 минут
Трейдов в неделю:
82
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
2.09
Длинных трейдов:
21 (29.17%)
Коротких трейдов:
51 (70.83%)
Профит фактор:
2.84
Мат. ожидание:
1.67 USD
Средняя прибыль:
3.04 USD
Средний убыток:
-5.93 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-30.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.76 USD (3)
Прирост в месяц:
7.69%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
57.32 USD (3.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.35% (57.32 USD)
По эквити:
3.69% (59.32 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|72
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|120
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|1.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +32.40 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +32.94 USD
Макс. убыток в серии: -30.76 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real32" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
49 USD в месяц
8%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
1
100%
72
84%
100%
2.83
1.67
USD
USD
4%
1:500