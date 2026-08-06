- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
138
盈利交易:
113 (81.88%)
亏损交易:
25 (18.12%)
最好交易:
32.40 USD
最差交易:
-10.80 USD
毛利:
312.13 USD (6 045 pips)
毛利亏损:
-89.45 USD (2 458 pips)
最大连续赢利:
19 (32.94 USD)
最大连续盈利:
97.91 USD (13)
夏普比率:
0.33
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
14.02%
最近交易:
11 几分钟前
每周交易:
152
平均持有时间:
6 小时
采收率:
3.88
长期交易:
43 (31.16%)
短期交易:
95 (68.84%)
利润因子:
3.49
预期回报:
1.61 USD
平均利润:
2.76 USD
平均损失:
-3.58 USD
最大连续失误:
4 (-8.93 USD)
最大连续亏损:
-30.76 USD (3)
每月增长:
14.60%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
57.32 USD (3.29%)
相对跌幅:
结余:
3.35% (57.32 USD)
净值:
10.99% (176.62 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|138
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|223
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|3.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +32.40 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +32.94 USD
最大连续亏损: -8.93 USD
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月49 USD
15%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
1
99%
138
81%
100%
3.48
1.61
USD
USD
11%
1:500