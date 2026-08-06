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Сигналы / MetaTrader 5 / KUDE ATLAS AutoML Quant
Ursula Robinson

KUDE ATLAS AutoML Quant

Ursula Robinson
Ursula Robinson

Ursula Robinson

1 тема
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 1%
ICMarketsSC-MT5-3
1:500
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
81
Прибыльных трейдов:
55 (67.90%)
Убыточных трейдов:
26 (32.10%)
Лучший трейд:
85.53 USD
Худший трейд:
-94.26 USD
Общая прибыль:
558.51 USD (628 269 pips)
Общий убыток:
-521.37 USD (160 685 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (176.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
176.99 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
69.31%
Макс. загрузка депозита:
3.74%
Последний трейд:
45 минут
Трейдов в неделю:
83
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.12
Длинных трейдов:
51 (62.96%)
Коротких трейдов:
30 (37.04%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
10.15 USD
Средний убыток:
-20.05 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-65.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-182.28 USD (3)
Прирост в месяц:
1.24%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
120.46 USD
Максимальная:
306.34 USD (9.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.48% (306.34 USD)
По эквити:
7.87% (253.68 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 48
BTCUSD 18
US30 7
EURUSD 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 34
BTCUSD 19
US30 25
EURUSD -2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.1K
BTCUSD 9.9K
US30 25K
EURUSD -80
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +85.53 USD
Худший трейд: -94 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +176.99 USD
Макс. убыток в серии: -65.71 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
0.83 × 6
FPTradingLLC-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
17.33 × 3
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Нет отзывов
2026.08.07 13:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.07 06:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.06 08:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.06 08:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.06 08:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
KUDE ATLAS AutoML Quant
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
3K
USD
1
0%
81
67%
69%
1.07
0.46
USD
9%
1:500
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