- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
81
Прибыльных трейдов:
55 (67.90%)
Убыточных трейдов:
26 (32.10%)
Лучший трейд:
85.53 USD
Худший трейд:
-94.26 USD
Общая прибыль:
558.51 USD (628 269 pips)
Общий убыток:
-521.37 USD (160 685 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (176.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
176.99 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
69.31%
Макс. загрузка депозита:
3.74%
Последний трейд:
45 минут
Трейдов в неделю:
83
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.12
Длинных трейдов:
51 (62.96%)
Коротких трейдов:
30 (37.04%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
10.15 USD
Средний убыток:
-20.05 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-65.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-182.28 USD (3)
Прирост в месяц:
1.24%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
120.46 USD
Максимальная:
306.34 USD (9.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.48% (306.34 USD)
По эквити:
7.87% (253.68 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|48
|BTCUSD
|18
|US30
|7
|EURUSD
|6
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|34
|BTCUSD
|19
|US30
|25
|EURUSD
|-2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.1K
|BTCUSD
|9.9K
|US30
|25K
|EURUSD
|-80
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +85.53 USD
Худший трейд: -94 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +176.99 USD
Макс. убыток в серии: -65.71 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.83 × 6
|
FPTradingLLC-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|17.33 × 3
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
1
0%
81
67%
69%
1.07
0.46
USD
USD
9%
1:500