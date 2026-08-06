- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
113
盈利交易:
77 (68.14%)
亏损交易:
36 (31.86%)
最好交易:
85.53 USD
最差交易:
-94.26 USD
毛利:
736.02 USD (1 167 299 pips)
毛利亏损:
-632.31 USD (182 285 pips)
最大连续赢利:
16 (176.99 USD)
最大连续盈利:
176.99 USD (16)
夏普比率:
0.04
交易活动:
70.93%
最大入金加载:
3.74%
最近交易:
16 几分钟前
每周交易:
113
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.34
长期交易:
65 (57.52%)
短期交易:
48 (42.48%)
利润因子:
1.16
预期回报:
0.92 USD
平均利润:
9.56 USD
平均损失:
-17.56 USD
最大连续失误:
4 (-65.71 USD)
最大连续亏损:
-182.28 USD (3)
每月增长:
3.46%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
120.46 USD
最大值:
306.34 USD (9.48%)
相对跌幅:
结余:
9.48% (306.34 USD)
净值:
7.87% (253.68 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|BTCUSD
|24
|EURUSD
|15
|US30
|13
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|153
|BTCUSD
|37
|EURUSD
|-5
|US30
|43
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|5.7K
|BTCUSD
|70K
|EURUSD
|-162
|US30
|43K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +85.53 USD
最差交易: -94 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +176.99 USD
最大连续亏损: -65.71 USD
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3%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
1
0%
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68%
71%
1.16
0.92
USD
USD
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