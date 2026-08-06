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Сигналы / MetaTrader 4 / NEW BORN
Mahlil Abral

NEW BORN

Mahlil Abral
Mahlil Abral

Mahlil Abral

0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 8%
Exness-Real29
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
16 (39.02%)
Убыточных трейдов:
25 (60.98%)
Лучший трейд:
40.66 USD
Худший трейд:
-40.37 USD
Общая прибыль:
281.04 USD (281 050 pips)
Общий убыток:
-263.72 USD (263 734 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (122.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
122.85 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
56.29%
Макс. загрузка депозита:
26.11%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.18
Длинных трейдов:
23 (56.10%)
Коротких трейдов:
18 (43.90%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.42 USD
Средняя прибыль:
17.57 USD
Средний убыток:
-10.55 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-59.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-59.15 USD (6)
Прирост в месяц:
8.29%
Алготрейдинг:
41%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
98.87 USD
Максимальная:
98.87 USD (47.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.31% (98.87 USD)
По эквити:
18.81% (31.63 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 17
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 17K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +40.66 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +122.85 USD
Макс. убыток в серии: -59.15 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real29" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.10 14:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.06 12:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.06 06:02
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.08.06 06:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.06 06:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NEW BORN
30 USD в месяц
8%
0
0
USD
226
USD
1
41%
41
39%
56%
1.06
0.42
USD
47%
1:500
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