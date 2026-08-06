- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
16 (39.02%)
Убыточных трейдов:
25 (60.98%)
Лучший трейд:
40.66 USD
Худший трейд:
-40.37 USD
Общая прибыль:
281.04 USD (281 050 pips)
Общий убыток:
-263.72 USD (263 734 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (122.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
122.85 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
56.29%
Макс. загрузка депозита:
26.11%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.18
Длинных трейдов:
23 (56.10%)
Коротких трейдов:
18 (43.90%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.42 USD
Средняя прибыль:
17.57 USD
Средний убыток:
-10.55 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-59.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-59.15 USD (6)
Прирост в месяц:
8.29%
Алготрейдинг:
41%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
98.87 USD
Максимальная:
98.87 USD (47.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.31% (98.87 USD)
По эквити:
18.81% (31.63 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|17
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|17K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +40.66 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +122.85 USD
Макс. убыток в серии: -59.15 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real29" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
8%
0
0
USD
USD
226
USD
USD
1
41%
41
39%
56%
1.06
0.42
USD
USD
47%
1:500