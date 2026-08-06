当前下跌对订阅者来说过于危险。一旦下跌有所改善后订阅将被允许。
- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
58
盈利交易:
26 (44.82%)
亏损交易:
32 (55.17%)
最好交易:
40.66 USD
最差交易:
-40.37 USD
毛利:
412.63 USD (412 523 pips)
毛利亏损:
-323.18 USD (323 177 pips)
最大连续赢利:
4 (122.85 USD)
最大连续盈利:
122.85 USD (4)
夏普比率:
0.11
交易活动:
70.71%
最大入金加载:
38.92%
最近交易:
36 几分钟前
每周交易:
61
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.90
长期交易:
36 (62.07%)
短期交易:
22 (37.93%)
利润因子:
1.28
预期回报:
1.54 USD
平均利润:
15.87 USD
平均损失:
-10.10 USD
最大连续失误:
6 (-59.15 USD)
最大连续亏损:
-59.15 USD (6)
每月增长:
42.04%
算法交易:
29%
结余跌幅:
绝对:
98.87 USD
最大值:
98.87 USD (47.31%)
相对跌幅:
结余:
47.31% (98.87 USD)
净值:
70.46% (139.82 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|56
|EURUSDm
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|89
|EURUSDm
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|89K
|EURUSDm
|13
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +40.66 USD
最差交易: -40 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +122.85 USD
最大连续亏损: -59.15 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real29 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
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