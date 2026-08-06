- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
66
Прибыльных трейдов:
50 (75.75%)
Убыточных трейдов:
16 (24.24%)
Лучший трейд:
23.67 USD
Худший трейд:
-14.48 USD
Общая прибыль:
171.44 USD (7 011 pips)
Общий убыток:
-63.02 USD (2 669 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (23.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
23.73 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.95%
Последний трейд:
24 минуты
Трейдов в неделю:
71
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
6.04
Длинных трейдов:
49 (74.24%)
Коротких трейдов:
17 (25.76%)
Профит фактор:
2.72
Мат. ожидание:
1.64 USD
Средняя прибыль:
3.43 USD
Средний убыток:
-3.94 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-17.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.96 USD (2)
Прирост в месяц:
1.20%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
17.96 USD (0.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.18% (17.96 USD)
По эквити:
0.76% (76.51 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY.m
|37
|GBPUSD.m
|12
|USDCHF.m
|10
|EURUSD.m
|7
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY.m
|67
|GBPUSD.m
|21
|USDCHF.m
|12
|EURUSD.m
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY.m
|2.9K
|GBPUSD.m
|755
|USDCHF.m
|355
|EURUSD.m
|294
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +23.67 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +23.23 USD
Макс. убыток в серии: -17.96 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "JustMarkets-Live6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Start 05 August 2026
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
100%
66
75%
100%
2.72
1.64
USD
USD
1%
1:500