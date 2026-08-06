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Сигналы / MetaTrader 4 / Akun Gideon Start 5 August 2026
Andi Arifin Wibowo

Akun Gideon Start 5 August 2026

Andi Arifin Wibowo
Andi Arifin Wibowo

Andi Arifin Wibowo

0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 1%
JustMarkets-Live6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
66
Прибыльных трейдов:
50 (75.75%)
Убыточных трейдов:
16 (24.24%)
Лучший трейд:
23.67 USD
Худший трейд:
-14.48 USD
Общая прибыль:
171.44 USD (7 011 pips)
Общий убыток:
-63.02 USD (2 669 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (23.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
23.73 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.95%
Последний трейд:
24 минуты
Трейдов в неделю:
71
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
6.04
Длинных трейдов:
49 (74.24%)
Коротких трейдов:
17 (25.76%)
Профит фактор:
2.72
Мат. ожидание:
1.64 USD
Средняя прибыль:
3.43 USD
Средний убыток:
-3.94 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-17.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.96 USD (2)
Прирост в месяц:
1.20%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
17.96 USD (0.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.18% (17.96 USD)
По эквити:
0.76% (76.51 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY.m 37
GBPUSD.m 12
USDCHF.m 10
EURUSD.m 7
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY.m 67
GBPUSD.m 21
USDCHF.m 12
EURUSD.m 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY.m 2.9K
GBPUSD.m 755
USDCHF.m 355
EURUSD.m 294
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +23.67 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +23.23 USD
Макс. убыток в серии: -17.96 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "JustMarkets-Live6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Start 05 August 2026
Нет отзывов
2026.08.07 12:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.06 02:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.06 02:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Akun Gideon Start 5 August 2026
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
10K
USD
1
100%
66
75%
100%
2.72
1.64
USD
1%
1:500
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