- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
88
盈利交易:
64 (72.72%)
亏损交易:
24 (27.27%)
最好交易:
23.67 USD
最差交易:
-14.48 USD
毛利:
220.17 USD (9 032 pips)
毛利亏损:
-81.35 USD (3 435 pips)
最大连续赢利:
10 (23.23 USD)
最大连续盈利:
23.73 USD (2)
夏普比率:
0.37
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.95%
最近交易:
9 几分钟前
每周交易:
81
平均持有时间:
10 小时
采收率:
7.73
长期交易:
65 (73.86%)
短期交易:
23 (26.14%)
利润因子:
2.71
预期回报:
1.58 USD
平均利润:
3.44 USD
平均损失:
-3.39 USD
最大连续失误:
2 (-17.96 USD)
最大连续亏损:
-17.96 USD (2)
每月增长:
1.50%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
17.96 USD (0.22%)
相对跌幅:
结余:
0.18% (17.96 USD)
净值:
0.76% (76.51 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY.m
|48
|GBPUSD.m
|17
|EURUSD.m
|13
|USDCHF.m
|10
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY.m
|79
|GBPUSD.m
|30
|EURUSD.m
|18
|USDCHF.m
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY.m
|3.6K
|GBPUSD.m
|1K
|EURUSD.m
|608
|USDCHF.m
|355
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +23.67 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +23.23 USD
最大连续亏损: -17.96 USD
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Start 05 August 2026
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
2
100%
88
72%
100%
2.70
1.58
USD
USD
1%
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