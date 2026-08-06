- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
16
Прибыльных трейдов:
12 (75.00%)
Убыточных трейдов:
4 (25.00%)
Лучший трейд:
8.08 USD
Худший трейд:
-11.93 USD
Общая прибыль:
51.72 USD (22 317 pips)
Общий убыток:
-44.78 USD (17 803 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (24.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.86 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
55.98%
Макс. загрузка депозита:
2.71%
Последний трейд:
48 минут
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.31
Длинных трейдов:
14 (87.50%)
Коротких трейдов:
2 (12.50%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
0.43 USD
Средняя прибыль:
4.31 USD
Средний убыток:
-11.20 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-22.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.47 USD (2)
Прирост в месяц:
6.94%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.53 USD
Максимальная:
22.47 USD (18.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.67% (22.47 USD)
По эквити:
9.53% (10.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDm#
|7
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDm#
|4.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8.08 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +24.86 USD
Макс. убыток в серии: -22.47 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
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[Introduction]
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Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
7%
0
0
USD
USD
107
USD
USD
2
100%
16
75%
56%
1.15
0.43
USD
USD
19%
1:500