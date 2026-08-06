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Сигналы / MetaTrader 4 / MTF GOLD
Kotken Piriyapitya

MTF GOLD

Kotken Piriyapitya
Kotken Piriyapitya

Kotken Piriyapitya

0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 7%
XMGlobal-Real 33
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
16
Прибыльных трейдов:
12 (75.00%)
Убыточных трейдов:
4 (25.00%)
Лучший трейд:
8.08 USD
Худший трейд:
-11.93 USD
Общая прибыль:
51.72 USD (22 317 pips)
Общий убыток:
-44.78 USD (17 803 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (24.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.86 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
55.98%
Макс. загрузка депозита:
2.71%
Последний трейд:
48 минут
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.31
Длинных трейдов:
14 (87.50%)
Коротких трейдов:
2 (12.50%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
0.43 USD
Средняя прибыль:
4.31 USD
Средний убыток:
-11.20 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-22.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.47 USD (2)
Прирост в месяц:
6.94%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.53 USD
Максимальная:
22.47 USD (18.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.67% (22.47 USD)
По эквити:
9.53% (10.33 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLDm# 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLDm# 7
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLDm# 4.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.08 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +24.86 USD
Макс. убыток в серии: -22.47 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Title: 🏆 EMA MultiTF Ultimate EA — Trend-Following & Daily Breakout System with Anti-Clustering Technology
[Introduction]
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Recommend -XM Cent Account 10000 cen(100usd)
Нет отзывов
2026.08.06 03:01
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.08.06 02:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.06 02:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MTF GOLD
30 USD в месяц
7%
0
0
USD
107
USD
2
100%
16
75%
56%
1.15
0.43
USD
19%
1:500
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