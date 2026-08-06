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Сигналы / MetaTrader 5 / Java Trader
Moh Ubaidillah Setya Putra

Java Trader

Moh Ubaidillah Setya Putra
Moh Ubaidillah Setya Putra

Moh Ubaidillah Setya Putra

trading is easy and fun
2 темы 2 комментария
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 58%
Tickmill-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
35
Прибыльных трейдов:
23 (65.71%)
Убыточных трейдов:
12 (34.29%)
Лучший трейд:
9.36 USD
Худший трейд:
-6.59 USD
Общая прибыль:
84.28 USD (1 740 pips)
Общий убыток:
-37.58 USD (612 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (21.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
21.84 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
56.30%
Макс. загрузка депозита:
106.78%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
4.07
Длинных трейдов:
10 (28.57%)
Коротких трейдов:
25 (71.43%)
Профит фактор:
2.24
Мат. ожидание:
1.33 USD
Средняя прибыль:
3.66 USD
Средний убыток:
-3.13 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-3.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.63 USD (2)
Прирост в месяц:
57.76%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.47 USD
Максимальная:
11.47 USD (13.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.96% (10.91 USD)
По эквити:
35.44% (34.75 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 47
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.36 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +21.01 USD
Макс. убыток в серии: -3.47 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Aglobe-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-6
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 4
ThreeTrader-Live
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 1
LiteFinance-MT5-Live
0.13 × 23
ICMarketsSC-MT5-3
0.24 × 17
VTMarkets-Live 6
0.31 × 13
FusionMarkets-Live
0.32 × 56
VantageMarkets-Live 8
0.33 × 6
BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE2
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.58 × 57
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 2
Afterprime-Ltd
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.05 × 266
Pepperstone-MT5-Live01
1.08 × 26
GoMarkets-Live
1.09 × 105
GTCGlobalSA-Server 2
1.43 × 40
еще 70...
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Good traders focus on protecting their money


Trading rules:

1.First Capital Protection

2.Never Disable Rule No. 1


by implementing money management properly, trading becomes easy and fun


I always try to make trading comfortable and balance safe even growing


Be Consistent

Be Disciplined

Be Risk Manager

Be Patient

Be Humble 

Be Calm


Just Charts , No Emotion


Trading is a marathon , Not a Sprinter


In trading:

1.Slow is Fast

2.Fast is End Game


make sure you have followed the right trader, who can manage risk well and provide consistent profits to your account


we grow together


trading is easy and fun
Нет отзывов
2026.08.10 22:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.10 22:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.10 21:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.10 21:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.10 10:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.06 11:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.06 02:00
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.08.06 02:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.06 02:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Java Trader
30 USD в месяц
58%
0
0
USD
97
USD
1
0%
35
65%
56%
2.24
1.33
USD
35%
1:500
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