- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
35
Прибыльных трейдов:
23 (65.71%)
Убыточных трейдов:
12 (34.29%)
Лучший трейд:
9.36 USD
Худший трейд:
-6.59 USD
Общая прибыль:
84.28 USD (1 740 pips)
Общий убыток:
-37.58 USD (612 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (21.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
21.84 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
56.30%
Макс. загрузка депозита:
106.78%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
4.07
Длинных трейдов:
10 (28.57%)
Коротких трейдов:
25 (71.43%)
Профит фактор:
2.24
Мат. ожидание:
1.33 USD
Средняя прибыль:
3.66 USD
Средний убыток:
-3.13 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-3.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.63 USD (2)
Прирост в месяц:
57.76%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.47 USD
Максимальная:
11.47 USD (13.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.96% (10.91 USD)
По эквити:
35.44% (34.75 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|47
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.36 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +21.01 USD
Макс. убыток в серии: -3.47 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Aglobe-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-6
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 4
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 1
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.13 × 23
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.24 × 17
|
VTMarkets-Live 6
|0.31 × 13
|
FusionMarkets-Live
|0.32 × 56
|
VantageMarkets-Live 8
|0.33 × 6
|
BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE2
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.58 × 57
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 2
|
Afterprime-Ltd
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.05 × 266
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.08 × 26
|
GoMarkets-Live
|1.09 × 105
|
GTCGlobalSA-Server 2
|1.43 × 40
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Good traders focus on protecting their money
Trading rules:
1.First Capital Protection
2.Never Disable Rule No. 1
by implementing money management properly, trading becomes easy and fun
I always try to make trading comfortable and balance safe even growing
Be Consistent
Be Disciplined
Be Risk Manager
Be Patient
Be Humble
Be Calm
Just Charts , No Emotion
Trading is a marathon , Not a Sprinter
In trading:
1.Slow is Fast
2.Fast is End Game
make sure you have followed the right trader, who can manage risk well and provide consistent profits to your account
we grow together
trading is easy and fun
Trading rules:
1.First Capital Protection
2.Never Disable Rule No. 1
by implementing money management properly, trading becomes easy and fun
I always try to make trading comfortable and balance safe even growing
Be Consistent
Be Disciplined
Be Risk Manager
Be Patient
Be Humble
Be Calm
Just Charts , No Emotion
Trading is a marathon , Not a Sprinter
In trading:
1.Slow is Fast
2.Fast is End Game
make sure you have followed the right trader, who can manage risk well and provide consistent profits to your account
we grow together
trading is easy and fun
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
58%
0
0
USD
USD
97
USD
USD
1
0%
35
65%
56%
2.24
1.33
USD
USD
35%
1:500