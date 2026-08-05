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Freddo Kresna Tjoenedi

AI Trading

Freddo Kresna Tjoenedi
Freddo Kresna Tjoenedi

Freddo Kresna Tjoenedi

0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2026 8%
Monex-Live 2
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
188
Прибыльных трейдов:
84 (44.68%)
Убыточных трейдов:
104 (55.32%)
Лучший трейд:
109.80 USD
Худший трейд:
-45.30 USD
Общая прибыль:
1 159.43 USD (192 015 pips)
Общий убыток:
-1 052.69 USD (164 698 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (565.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
565.86 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
98.71%
Макс. загрузка депозита:
71.08%
Последний трейд:
42 минуты
Трейдов в неделю:
194
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.17
Длинных трейдов:
68 (36.17%)
Коротких трейдов:
120 (63.83%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.57 USD
Средняя прибыль:
13.80 USD
Средний убыток:
-10.12 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-222.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-316.35 USD (16)
Прирост в месяц:
7.50%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
612.89 USD
Максимальная:
638.17 USD (86.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.81% (637.03 USD)
По эквити:
4.98% (71.86 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD.m 38
SP.m 37
XAUUSD.m 37
GBPJPY.m 16
NQ.m 15
CLS10.m 15
XAGUSD.m 15
DJ.m 13
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD.m -41
SP.m -228
XAUUSD.m 501
GBPJPY.m 2
NQ.m -59
CLS10.m -78
XAGUSD.m 77
DJ.m -69
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD.m -3.7K
SP.m -45K
XAUUSD.m 50K
GBPJPY.m 466
NQ.m -29K
CLS10.m -759
XAGUSD.m 1.6K
DJ.m -1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +109.80 USD
Худший трейд: -45 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +565.86 USD
Макс. убыток в серии: -222.53 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.06 11:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.06 03:01
Share of trading days is too low
2026.08.06 03:01
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.06 03:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.06 02:00
Share of trading days is too low
2026.08.06 02:00
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.05 21:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.05 21:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.05 21:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.05 21:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.05 21:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AI Trading
100 USD в месяц
8%
0
0
USD
1.5K
USD
1
90%
188
44%
99%
1.10
0.57
USD
44%
1:100
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