- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
188
Прибыльных трейдов:
84 (44.68%)
Убыточных трейдов:
104 (55.32%)
Лучший трейд:
109.80 USD
Худший трейд:
-45.30 USD
Общая прибыль:
1 159.43 USD (192 015 pips)
Общий убыток:
-1 052.69 USD (164 698 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (565.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
565.86 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
98.71%
Макс. загрузка депозита:
71.08%
Последний трейд:
42 минуты
Трейдов в неделю:
194
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.17
Длинных трейдов:
68 (36.17%)
Коротких трейдов:
120 (63.83%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.57 USD
Средняя прибыль:
13.80 USD
Средний убыток:
-10.12 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-222.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-316.35 USD (16)
Прирост в месяц:
7.50%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
612.89 USD
Максимальная:
638.17 USD (86.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.81% (637.03 USD)
По эквити:
4.98% (71.86 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD.m
|38
|SP.m
|37
|XAUUSD.m
|37
|GBPJPY.m
|16
|NQ.m
|15
|CLS10.m
|15
|XAGUSD.m
|15
|DJ.m
|13
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD.m
|-41
|SP.m
|-228
|XAUUSD.m
|501
|GBPJPY.m
|2
|NQ.m
|-59
|CLS10.m
|-78
|XAGUSD.m
|77
|DJ.m
|-69
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD.m
|-3.7K
|SP.m
|-45K
|XAUUSD.m
|50K
|GBPJPY.m
|466
|NQ.m
|-29K
|CLS10.m
|-759
|XAGUSD.m
|1.6K
|DJ.m
|-1.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +109.80 USD
Худший трейд: -45 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +565.86 USD
Макс. убыток в серии: -222.53 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
8%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
1
90%
188
44%
99%
1.10
0.57
USD
USD
44%
1:100