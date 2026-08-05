- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
241
盈利交易:
110 (45.64%)
亏损交易:
131 (54.36%)
最好交易:
109.80 USD
最差交易:
-45.30 USD
毛利:
1 557.27 USD (246 067 pips)
毛利亏损:
-1 309.09 USD (204 972 pips)
最大连续赢利:
18 (565.86 USD)
最大连续盈利:
565.86 USD (18)
夏普比率:
0.05
交易活动:
94.59%
最大入金加载:
71.08%
最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
225
平均持有时间:
6 小时
采收率:
0.39
长期交易:
98 (40.66%)
短期交易:
143 (59.34%)
利润因子:
1.19
预期回报:
1.03 USD
平均利润:
14.16 USD
平均损失:
-9.99 USD
最大连续失误:
24 (-222.53 USD)
最大连续亏损:
-316.35 USD (16)
每月增长:
17.51%
算法交易:
82%
结余跌幅:
绝对:
612.89 USD
最大值:
638.17 USD (86.29%)
相对跌幅:
结余:
43.81% (637.03 USD)
净值:
11.17% (189.45 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|50
|EURUSD.m
|44
|SP.m
|42
|NQ.m
|22
|XAGUSD.m
|21
|GBPJPY.m
|20
|CLS10.m
|20
|DJ.m
|18
|USDJPY.m
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.m
|438
|EURUSD.m
|-62
|SP.m
|-214
|NQ.m
|-32
|XAGUSD.m
|250
|GBPJPY.m
|-2
|CLS10.m
|-41
|DJ.m
|-72
|USDJPY.m
|-19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.m
|45K
|EURUSD.m
|-3.9K
|SP.m
|-42K
|NQ.m
|-15K
|XAGUSD.m
|5.1K
|GBPJPY.m
|-12
|CLS10.m
|-384
|DJ.m
|-1.4K
|USDJPY.m
|-492
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +109.80 USD
最差交易: -45 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +565.86 USD
最大连续亏损: -222.53 USD
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成长
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资金
结余
周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
18%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
2
82%
241
45%
95%
1.18
1.03
USD
USD
44%
1:100