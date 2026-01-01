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Сигналы
404

К сожалению, сигнал отсутствует в нашей базе данных

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Вы можете ознакомиться с другими сигналами для MetaTrader 5:

MSC Gold Stable Pro
Прирост
1 361%
Подписчики
18
Недели
121
Трейды
1057
Прибыльные
82%
Профит фактор
3.21
Макс. просадка
34%
Lucky Cat MT5
Прирост
340%
Подписчики
11
Недели
29
Трейды
554
Прибыльные
67%
Профит фактор
1.67
Макс. просадка
29%
AlgoForge
Прирост
526%
Подписчики
22
Недели
21
Трейды
575
Прибыльные
76%
Профит фактор
2.01
Макс. просадка
41%
MSC SuperGold Pro
Прирост
20 677%
Подписчики
23
Недели
90
Трейды
2935
Прибыльные
76%
Профит фактор
1.92
Макс. просадка
53%
Precise Pair Trading Pro
Прирост
452%
Подписчики
16
Недели
49
Трейды
758
Прибыльные
58%
Профит фактор
1.42
Макс. просадка
24%
NoPain MT5
Прирост
2 078%
Подписчики
74
Недели
249
Трейды
5847
Прибыльные
63%
Профит фактор
1.69
Макс. просадка
21%
LUBOTFX
Прирост
525%
Подписчики
12
Недели
44
Трейды
2509
Прибыльные
79%
Профит фактор
1.91
Макс. просадка
19%
MSC Gold Invest Pro
Прирост
996%
Подписчики
15
Недели
165
Трейды
1639
Прибыльные
79%
Профит фактор
1.76
Макс. просадка
26%
World PEACE Multi FX Algo
Прирост
3 222%
Подписчики
41
Недели
75
Трейды
3949
Прибыльные
82%
Профит фактор
1.98
Макс. просадка
24%
Multi EA Trading
Прирост
3 260%
Подписчики
16
Недели
59
Трейды
404
Прибыльные
59%
Профит фактор
1.52
Макс. просадка
33%

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