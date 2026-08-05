- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
24 (70.58%)
Убыточных трейдов:
10 (29.41%)
Лучший трейд:
19.75 USD
Худший трейд:
-23.35 USD
Общая прибыль:
88.65 USD (7 833 pips)
Общий убыток:
-90.81 USD (6 367 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (33.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
36.06 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
1.55%
Макс. загрузка депозита:
8.66%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.04
Длинных трейдов:
9 (26.47%)
Коротких трейдов:
25 (73.53%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.06 USD
Средняя прибыль:
3.69 USD
Средний убыток:
-9.08 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-38.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-38.75 USD (3)
Прирост в месяц:
-0.22%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.16 USD
Максимальная:
50.08 USD (4.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.78% (50.08 USD)
По эквити:
1.38% (14.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.r
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.r
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +19.75 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +33.95 USD
Макс. убыток в серии: -38.75 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPTradingLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-0%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
2
0%
34
70%
2%
0.97
-0.06
USD
USD
5%
1:100