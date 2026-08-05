- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
34
盈利交易:
24 (70.58%)
亏损交易:
10 (29.41%)
最好交易:
19.75 USD
最差交易:
-23.35 USD
毛利:
88.65 USD (7 833 pips)
毛利亏损:
-90.81 USD (6 367 pips)
最大连续赢利:
10 (33.95 USD)
最大连续盈利:
36.06 USD (5)
夏普比率:
0.01
交易活动:
0.52%
最大入金加载:
8.66%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.04
长期交易:
9 (26.47%)
短期交易:
25 (73.53%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.06 USD
平均利润:
3.69 USD
平均损失:
-9.08 USD
最大连续失误:
3 (-38.75 USD)
最大连续亏损:
-38.75 USD (3)
每月增长:
-0.22%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2.16 USD
最大值:
50.08 USD (4.78%)
相对跌幅:
结余:
4.78% (50.08 USD)
净值:
1.38% (14.33 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.r
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.r
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.75 USD
最差交易: -23 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +33.95 USD
最大连续亏损: -38.75 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-0%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
2
0%
34
70%
1%
0.97
-0.06
USD
USD
5%
1:100