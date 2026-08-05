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Сигналы / MetaTrader 5 / Dow Hunter Bot
Ahmad Khpalwak

Dow Hunter Bot

Ahmad Khpalwak
Ahmad Khpalwak

Ahmad Khpalwak

Expert Forex Trader,
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2026 12%
Exness-MT5Real32
1:400
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
16
Прибыльных трейдов:
8 (50.00%)
Убыточных трейдов:
8 (50.00%)
Лучший трейд:
244.87 USD
Худший трейд:
-137.04 USD
Общая прибыль:
1 519.84 USD (7 906 pips)
Общий убыток:
-825.51 USD (4 034 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (478.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
478.95 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
1.72%
Макс. загрузка депозита:
3.63%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
21 минуту
Фактор восстановления:
1.79
Длинных трейдов:
8 (50.00%)
Коротких трейдов:
8 (50.00%)
Профит фактор:
1.84
Мат. ожидание:
43.40 USD
Средняя прибыль:
189.98 USD
Средний убыток:
-103.19 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-387.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-387.31 USD (3)
Прирост в месяц:
11.57%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
108.43 USD
Максимальная:
387.31 USD (6.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.17% (387.31 USD)
По эквити:
0.48% (30.97 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US30 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US30 694
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US30 3.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +244.87 USD
Худший трейд: -137 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +478.95 USD
Макс. убыток в серии: -387.31 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real32" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Will update 
Нет отзывов
2026.08.06 13:48
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:2000
2026.08.05 15:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.05 11:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.05 11:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.05 11:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Dow Hunter Bot
40 USD в месяц
12%
0
0
USD
6.7K
USD
3
100%
16
50%
2%
1.84
43.40
USD
6%
1:400
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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