- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
16
Прибыльных трейдов:
8 (50.00%)
Убыточных трейдов:
8 (50.00%)
Лучший трейд:
244.87 USD
Худший трейд:
-137.04 USD
Общая прибыль:
1 519.84 USD (7 906 pips)
Общий убыток:
-825.51 USD (4 034 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (478.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
478.95 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
1.72%
Макс. загрузка депозита:
3.63%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
21 минуту
Фактор восстановления:
1.79
Длинных трейдов:
8 (50.00%)
Коротких трейдов:
8 (50.00%)
Профит фактор:
1.84
Мат. ожидание:
43.40 USD
Средняя прибыль:
189.98 USD
Средний убыток:
-103.19 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-387.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-387.31 USD (3)
Прирост в месяц:
11.57%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
108.43 USD
Максимальная:
387.31 USD (6.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.17% (387.31 USD)
По эквити:
0.48% (30.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US30
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US30
|694
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US30
|3.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +244.87 USD
Худший трейд: -137 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +478.95 USD
Макс. убыток в серии: -387.31 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real32" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
40 USD в месяц
12%
0
0
USD
USD
6.7K
USD
USD
3
100%
16
50%
2%
1.84
43.40
USD
USD
6%
1:400