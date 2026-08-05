- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
20
盈利交易:
9 (45.00%)
亏损交易:
11 (55.00%)
最好交易:
387.07 USD
最差交易:
-193.25 USD
毛利:
1 906.91 USD (8 741 pips)
毛利亏损:
-1 350.24 USD (5 710 pips)
最大连续赢利:
2 (478.95 USD)
最大连续盈利:
478.95 USD (2)
夏普比率:
0.17
交易活动:
1.72%
最大入金加载:
9.49%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
18 分钟
采收率:
1.06
长期交易:
10 (50.00%)
短期交易:
10 (50.00%)
利润因子:
1.41
预期回报:
27.83 USD
平均利润:
211.88 USD
平均损失:
-122.75 USD
最大连续失误:
3 (-524.73 USD)
最大连续亏损:
-524.73 USD (3)
每月增长:
10.04%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
108.43 USD
最大值:
524.73 USD (7.84%)
相对跌幅:
结余:
6.17% (387.31 USD)
净值:
0.77% (73.15 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US30
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US30
|557
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US30
|3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +387.07 USD
最差交易: -193 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +478.95 USD
最大连续亏损: -524.73 USD
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资金
结余
周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月40 USD
10%
0
0
USD
USD
9.9K
USD
USD
3
100%
20
45%
2%
1.41
27.83
USD
USD
6%
1:400