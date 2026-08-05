- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
8 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
4.94 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
10.64 USD (1 083 pips)
Общий убыток:
-0.24 USD
Макс. серия выигрышей:
8 (10.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.64 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.92
Торговая активность:
2.66%
Макс. загрузка депозита:
19.78%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
346.67
Длинных трейдов:
4 (50.00%)
Коротких трейдов:
4 (50.00%)
Профит фактор:
44.33
Мат. ожидание:
1.33 USD
Средняя прибыль:
1.33 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
20.80%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
0.03 USD (0.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.06% (0.03 USD)
По эквити:
19.38% (10.34 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.94 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +10.64 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 14" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
21%
0
0
USD
USD
60
USD
USD
1
100%
8
100%
3%
44.33
1.33
USD
USD
19%
1:500