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Сигналы / MetaTrader 5 / Dual Striker PRO
Sergey Ermolov

Dual Striker PRO

Sergey Ermolov
Sergey Ermolov

Sergey Ermolov

4.3 (348)
Привет!
Я Сергей Ермолов — занимаюсь разработкой торговых систем и алгоритмов более 15 лет.
Мой подход к трейдингу — это не поиск “грааля” и не обещания быстрой прибыли.
Я не продаю “роботов, которые зарабатывают”.
37 продуктов 5 сигналов 2 статьи 4 кода 9 тем 25 комментариев
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2026 21%
VantageMarkets-Live 14
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
8 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
4.94 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
10.64 USD (1 083 pips)
Общий убыток:
-0.24 USD
Макс. серия выигрышей:
8 (10.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.64 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.92
Торговая активность:
2.66%
Макс. загрузка депозита:
19.78%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
346.67
Длинных трейдов:
4 (50.00%)
Коротких трейдов:
4 (50.00%)
Профит фактор:
44.33
Мат. ожидание:
1.33 USD
Средняя прибыль:
1.33 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
20.80%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
0.03 USD (0.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.06% (0.03 USD)
По эквити:
19.38% (10.34 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.94 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +10.64 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 14" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.06 13:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.05 15:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.05 11:56
Share of trading days is too low
2026.08.05 11:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.05 11:56
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.05 07:54
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.05 07:54
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.05 07:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.05 07:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.05 07:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Dual Striker PRO
99 USD в месяц
21%
0
0
USD
60
USD
1
100%
8
100%
3%
44.33
1.33
USD
19%
1:500
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