- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
17
盈利交易:
17 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
13.51 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
33.02 USD (3 341 pips)
毛利亏损:
-0.51 USD
最大连续赢利:
17 (33.02 USD)
最大连续盈利:
33.02 USD (17)
夏普比率:
0.68
交易活动:
1.13%
最大入金加载:
42.09%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
11 分钟
采收率:
541.83
长期交易:
12 (70.59%)
短期交易:
5 (29.41%)
利润因子:
64.75
预期回报:
1.94 USD
平均利润:
1.94 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
65.02%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
0.06 USD (0.10%)
相对跌幅:
结余:
0.06% (0.03 USD)
净值:
31.18% (18.91 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|3.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13.51 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +33.02 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
65%
0
0
USD
USD
83
USD
USD
2
100%
17
100%
1%
64.74
1.94
USD
USD
31%
1:500