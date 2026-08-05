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Sergey Ermolov

Dual Striker PRO

Sergey Ermolov
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4.3 (348)
你好，
我是 Sergey Yermolov —— 拥有超过15年交易系统与算法开发经验。
我的交易理念并不是寻找“圣杯”，也不是承诺快速盈利。
我不出售“自动赚钱的机器人”。
我构建的是每一个交易动作都有逻辑、有约束、有风险控制的系统。
我的所有工具都不是“一键赚钱”，而是用来：
— 消除交易中的随机性
— 降低情绪对决策的影响
— 按照清晰且预先定义的规则执行交易
我相信的不是交易信号，而是可复现的逻辑与统计结果。
经验与事实：
— 自 2008 年开始使用 MQL4 进行开发
37 产品 5 信号 2 文章 4 代码 9 主题 25 评论
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可靠性
2
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每月复制 99 USD per 
增长自 2026 65%
VantageMarkets-Live 14
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
17
盈利交易:
17 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
13.51 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
33.02 USD (3 341 pips)
毛利亏损:
-0.51 USD
最大连续赢利:
17 (33.02 USD)
最大连续盈利:
33.02 USD (17)
夏普比率:
0.68
交易活动:
1.13%
最大入金加载:
42.09%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
11 分钟
采收率:
541.83
长期交易:
12 (70.59%)
短期交易:
5 (29.41%)
利润因子:
64.75
预期回报:
1.94 USD
平均利润:
1.94 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
65.02%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
0.06 USD (0.10%)
相对跌幅:
结余:
0.06% (0.03 USD)
净值:
31.18% (18.91 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 3.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 入金加载
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最好交易: +13.51 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +33.02 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 14 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.08.12 12:39
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.12 12:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.06 13:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.05 15:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.05 11:56
Share of trading days is too low
2026.08.05 11:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.05 11:56
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.05 07:54
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.05 07:54
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.05 07:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.05 07:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.05 07:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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