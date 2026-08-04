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Thiago Rabello Albino

SK Tech Managed By GC

Thiago Rabello Albino
Thiago Rabello Albino

Thiago Rabello Albino

Analista de Investimentos CNPI-T
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
380
Прибыльных трейдов:
273 (71.84%)
Убыточных трейдов:
107 (28.16%)
Лучший трейд:
225.82 USD
Худший трейд:
-78.53 USD
Общая прибыль:
3 867.40 USD (143 320 pips)
Общий убыток:
-1 467.60 USD (71 100 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (233.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
312.80 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.26%
Последний трейд:
44 минуты
Трейдов в неделю:
63
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
16.54
Длинных трейдов:
155 (40.79%)
Коротких трейдов:
225 (59.21%)
Профит фактор:
2.64
Мат. ожидание:
6.32 USD
Средняя прибыль:
14.17 USD
Средний убыток:
-13.72 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-59.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-143.30 USD (4)
Прирост в месяц:
9.71%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.35 USD
Максимальная:
145.10 USD (1.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.43% (145.35 USD)
По эквити:
6.29% (951.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCADxx 76
NZDCADxx 59
USDCHFxx 30
GBPCADxx 25
GBPAUDxx 23
AUDUSDxx 22
EURSGDxx 15
GBPJPYxx 10
NZDCHFxx 9
EURUSDxx 7
USDHUFxx 7
NZDJPYxx 6
AUDCHFxx 6
AUDNZDxx 6
GBPUSDxx 6
EURJPYxx 6
GBPNOKxx 6
AUDJPYxx 5
EURHUFxx 5
GBPNZDxx 4
EURNZDxx 4
NZDSGDxx 4
NZDUSDxx 4
USDNOKxx 4
CADCHFxx 4
USDZARxx 3
USDJPYxx 3
USDCADxx 3
EURMXNxx 3
EURSEKxx 3
GBPSEKxx 2
USDPLNxx 1
USDSEKxx 1
USDILSxx 1
CADJPYxx 1
EURZARxx 1
GBPZARxx 1
EURGBPxx 1
USDCZKxx 1
USDDKKxx 1
GBPCHFxx 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCADxx 615
NZDCADxx 277
USDCHFxx 162
GBPCADxx 24
GBPAUDxx 134
AUDUSDxx 132
EURSGDxx 60
GBPJPYxx 240
NZDCHFxx -70
EURUSDxx 17
USDHUFxx 76
NZDJPYxx 94
AUDCHFxx 87
AUDNZDxx 84
GBPUSDxx 88
EURJPYxx 85
GBPNOKxx 76
AUDJPYxx 160
EURHUFxx 20
GBPNZDxx -98
EURNZDxx -12
NZDSGDxx -30
NZDUSDxx 13
USDNOKxx 9
CADCHFxx 31
USDZARxx 5
USDJPYxx 67
USDCADxx 10
EURMXNxx 12
EURSEKxx 61
GBPSEKxx -74
USDPLNxx 31
USDSEKxx 25
USDILSxx 6
CADJPYxx 0
EURZARxx -11
GBPZARxx -24
EURGBPxx 11
USDCZKxx 1
USDDKKxx -2
GBPCHFxx 16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCADxx 9.6K
NZDCADxx 2.8K
USDCHFxx 1.1K
GBPCADxx 2.2K
GBPAUDxx 4.3K
AUDUSDxx 3.2K
EURSGDxx 1.2K
GBPJPYxx 4.2K
NZDCHFxx -539
EURUSDxx 592
USDHUFxx 5.8K
NZDJPYxx 1.6K
AUDCHFxx 1.2K
AUDNZDxx 2.1K
GBPUSDxx 831
EURJPYxx 3.1K
GBPNOKxx 21K
AUDJPYxx 4.6K
EURHUFxx 1.1K
GBPNZDxx -3.8K
EURNZDxx -1.8K
NZDSGDxx -398
NZDUSDxx -269
USDNOKxx -4.7K
CADCHFxx 519
USDZARxx 8.8K
USDJPYxx 1.7K
USDCADxx 370
EURMXNxx 8.3K
EURSEKxx 6.9K
GBPSEKxx -13K
USDPLNxx 2.3K
USDSEKxx 6.2K
USDILSxx 64
CADJPYxx 30
EURZARxx -2.1K
GBPZARxx -7.4K
EURGBPxx 125
USDCZKxx 122
USDDKKxx -268
GBPCHFxx 456
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +225.82 USD
Худший трейд: -79 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +233.18 USD
Макс. убыток в серии: -59.91 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

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2026.08.04 19:50
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В плюсе
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Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SK Tech Managed By GC
1000 USD в месяц
17%
0
0
USD
15K
USD
9
100%
380
71%
100%
2.63
6.32
USD
6%
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