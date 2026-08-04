- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
380
Прибыльных трейдов:
273 (71.84%)
Убыточных трейдов:
107 (28.16%)
Лучший трейд:
225.82 USD
Худший трейд:
-78.53 USD
Общая прибыль:
3 867.40 USD (143 320 pips)
Общий убыток:
-1 467.60 USD (71 100 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (233.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
312.80 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.26%
Последний трейд:
44 минуты
Трейдов в неделю:
63
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
16.54
Длинных трейдов:
155 (40.79%)
Коротких трейдов:
225 (59.21%)
Профит фактор:
2.64
Мат. ожидание:
6.32 USD
Средняя прибыль:
14.17 USD
Средний убыток:
-13.72 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-59.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-143.30 USD (4)
Прирост в месяц:
9.71%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.35 USD
Максимальная:
145.10 USD (1.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.43% (145.35 USD)
По эквити:
6.29% (951.05 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCADxx
|76
|NZDCADxx
|59
|USDCHFxx
|30
|GBPCADxx
|25
|GBPAUDxx
|23
|AUDUSDxx
|22
|EURSGDxx
|15
|GBPJPYxx
|10
|NZDCHFxx
|9
|EURUSDxx
|7
|USDHUFxx
|7
|NZDJPYxx
|6
|AUDCHFxx
|6
|AUDNZDxx
|6
|GBPUSDxx
|6
|EURJPYxx
|6
|GBPNOKxx
|6
|AUDJPYxx
|5
|EURHUFxx
|5
|GBPNZDxx
|4
|EURNZDxx
|4
|NZDSGDxx
|4
|NZDUSDxx
|4
|USDNOKxx
|4
|CADCHFxx
|4
|USDZARxx
|3
|USDJPYxx
|3
|USDCADxx
|3
|EURMXNxx
|3
|EURSEKxx
|3
|GBPSEKxx
|2
|USDPLNxx
|1
|USDSEKxx
|1
|USDILSxx
|1
|CADJPYxx
|1
|EURZARxx
|1
|GBPZARxx
|1
|EURGBPxx
|1
|USDCZKxx
|1
|USDDKKxx
|1
|GBPCHFxx
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCADxx
|615
|NZDCADxx
|277
|USDCHFxx
|162
|GBPCADxx
|24
|GBPAUDxx
|134
|AUDUSDxx
|132
|EURSGDxx
|60
|GBPJPYxx
|240
|NZDCHFxx
|-70
|EURUSDxx
|17
|USDHUFxx
|76
|NZDJPYxx
|94
|AUDCHFxx
|87
|AUDNZDxx
|84
|GBPUSDxx
|88
|EURJPYxx
|85
|GBPNOKxx
|76
|AUDJPYxx
|160
|EURHUFxx
|20
|GBPNZDxx
|-98
|EURNZDxx
|-12
|NZDSGDxx
|-30
|NZDUSDxx
|13
|USDNOKxx
|9
|CADCHFxx
|31
|USDZARxx
|5
|USDJPYxx
|67
|USDCADxx
|10
|EURMXNxx
|12
|EURSEKxx
|61
|GBPSEKxx
|-74
|USDPLNxx
|31
|USDSEKxx
|25
|USDILSxx
|6
|CADJPYxx
|0
|EURZARxx
|-11
|GBPZARxx
|-24
|EURGBPxx
|11
|USDCZKxx
|1
|USDDKKxx
|-2
|GBPCHFxx
|16
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCADxx
|9.6K
|NZDCADxx
|2.8K
|USDCHFxx
|1.1K
|GBPCADxx
|2.2K
|GBPAUDxx
|4.3K
|AUDUSDxx
|3.2K
|EURSGDxx
|1.2K
|GBPJPYxx
|4.2K
|NZDCHFxx
|-539
|EURUSDxx
|592
|USDHUFxx
|5.8K
|NZDJPYxx
|1.6K
|AUDCHFxx
|1.2K
|AUDNZDxx
|2.1K
|GBPUSDxx
|831
|EURJPYxx
|3.1K
|GBPNOKxx
|21K
|AUDJPYxx
|4.6K
|EURHUFxx
|1.1K
|GBPNZDxx
|-3.8K
|EURNZDxx
|-1.8K
|NZDSGDxx
|-398
|NZDUSDxx
|-269
|USDNOKxx
|-4.7K
|CADCHFxx
|519
|USDZARxx
|8.8K
|USDJPYxx
|1.7K
|USDCADxx
|370
|EURMXNxx
|8.3K
|EURSEKxx
|6.9K
|GBPSEKxx
|-13K
|USDPLNxx
|2.3K
|USDSEKxx
|6.2K
|USDILSxx
|64
|CADJPYxx
|30
|EURZARxx
|-2.1K
|GBPZARxx
|-7.4K
|EURGBPxx
|125
|USDCZKxx
|122
|USDDKKxx
|-268
|GBPCHFxx
|456
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +225.82 USD
Худший трейд: -79 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +233.18 USD
Макс. убыток в серии: -59.91 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
17%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
9
100%
380
71%
100%
2.63
6.32
USD
USD
6%
1:500