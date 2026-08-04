- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
394
盈利交易:
280 (71.06%)
亏损交易:
114 (28.93%)
最好交易:
225.82 USD
最差交易:
-78.53 USD
毛利:
3 933.86 USD (144 819 pips)
毛利亏损:
-1 493.38 USD (72 166 pips)
最大连续赢利:
18 (233.18 USD)
最大连续盈利:
312.80 USD (4)
夏普比率:
0.28
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.26%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
62
平均持有时间:
2 天
采收率:
16.82
长期交易:
161 (40.86%)
短期交易:
233 (59.14%)
利润因子:
2.63
预期回报:
6.19 USD
平均利润:
14.05 USD
平均损失:
-13.10 USD
最大连续失误:
6 (-59.91 USD)
最大连续亏损:
-143.30 USD (4)
每月增长:
9.83%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.35 USD
最大值:
145.10 USD (1.43%)
相对跌幅:
结余:
1.43% (145.35 USD)
净值:
6.29% (951.05 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCADxx
|80
|NZDCADxx
|59
|USDCHFxx
|30
|GBPCADxx
|28
|GBPAUDxx
|23
|AUDUSDxx
|22
|EURSGDxx
|15
|GBPJPYxx
|11
|NZDCHFxx
|9
|EURUSDxx
|7
|NZDJPYxx
|7
|USDHUFxx
|7
|EURJPYxx
|7
|AUDCHFxx
|6
|AUDNZDxx
|6
|AUDJPYxx
|6
|GBPUSDxx
|6
|GBPNOKxx
|6
|EURHUFxx
|5
|USDCADxx
|5
|GBPNZDxx
|4
|EURNZDxx
|4
|NZDSGDxx
|4
|NZDUSDxx
|4
|USDNOKxx
|4
|USDJPYxx
|4
|CADCHFxx
|4
|USDZARxx
|3
|EURMXNxx
|3
|EURSEKxx
|3
|GBPSEKxx
|2
|USDPLNxx
|1
|USDSEKxx
|1
|USDILSxx
|1
|CADJPYxx
|1
|EURZARxx
|1
|GBPZARxx
|1
|EURGBPxx
|1
|USDCZKxx
|1
|USDDKKxx
|1
|GBPCHFxx
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCADxx
|648
|NZDCADxx
|277
|USDCHFxx
|162
|GBPCADxx
|21
|GBPAUDxx
|134
|AUDUSDxx
|132
|EURSGDxx
|60
|GBPJPYxx
|238
|NZDCHFxx
|-70
|EURUSDxx
|17
|NZDJPYxx
|102
|USDHUFxx
|76
|EURJPYxx
|86
|AUDCHFxx
|87
|AUDNZDxx
|84
|AUDJPYxx
|152
|GBPUSDxx
|88
|GBPNOKxx
|76
|EURHUFxx
|20
|USDCADxx
|15
|GBPNZDxx
|-98
|EURNZDxx
|-12
|NZDSGDxx
|-30
|NZDUSDxx
|13
|USDNOKxx
|9
|USDJPYxx
|72
|CADCHFxx
|31
|USDZARxx
|5
|EURMXNxx
|12
|EURSEKxx
|61
|GBPSEKxx
|-74
|USDPLNxx
|31
|USDSEKxx
|25
|USDILSxx
|6
|CADJPYxx
|0
|EURZARxx
|-11
|GBPZARxx
|-24
|EURGBPxx
|11
|USDCZKxx
|1
|USDDKKxx
|-2
|GBPCHFxx
|16
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCADxx
|9.7K
|NZDCADxx
|2.8K
|USDCHFxx
|1.1K
|GBPCADxx
|2.1K
|GBPAUDxx
|4.3K
|AUDUSDxx
|3.2K
|EURSGDxx
|1.2K
|GBPJPYxx
|4.2K
|NZDCHFxx
|-539
|EURUSDxx
|592
|NZDJPYxx
|1.8K
|USDHUFxx
|5.8K
|EURJPYxx
|3.2K
|AUDCHFxx
|1.2K
|AUDNZDxx
|2.1K
|AUDJPYxx
|4.4K
|GBPUSDxx
|831
|GBPNOKxx
|21K
|EURHUFxx
|1.1K
|USDCADxx
|574
|GBPNZDxx
|-3.8K
|EURNZDxx
|-1.8K
|NZDSGDxx
|-398
|NZDUSDxx
|-269
|USDNOKxx
|-4.7K
|USDJPYxx
|1.8K
|CADCHFxx
|519
|USDZARxx
|8.8K
|EURMXNxx
|8.3K
|EURSEKxx
|6.9K
|GBPSEKxx
|-13K
|USDPLNxx
|2.3K
|USDSEKxx
|6.2K
|USDILSxx
|64
|CADJPYxx
|30
|EURZARxx
|-2.1K
|GBPZARxx
|-7.4K
|EURGBPxx
|125
|USDCZKxx
|122
|USDDKKxx
|-268
|GBPCHFxx
|456
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +225.82 USD
最差交易: -79 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +233.18 USD
最大连续亏损: -59.91 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
17%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
9
100%
394
71%
100%
2.63
6.19
USD
USD
6%
1:500