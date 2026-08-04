- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
28
Прибыльных трейдов:
11 (39.28%)
Убыточных трейдов:
17 (60.71%)
Лучший трейд:
263.10 USD
Худший трейд:
-108.30 USD
Общая прибыль:
1 366.75 USD (4 718 pips)
Общий убыток:
-1 259.78 USD (4 796 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (698.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
698.70 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
1.21%
Макс. загрузка депозита:
5.42%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
0.15
Длинных трейдов:
13 (46.43%)
Коротких трейдов:
15 (53.57%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
3.82 USD
Средняя прибыль:
124.25 USD
Средний убыток:
-74.10 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-524.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-524.75 USD (8)
Прирост в месяц:
2.14%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
220.13 USD
Максимальная:
690.35 USD (12.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.09% (690.35 USD)
По эквити:
1.17% (62.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|107
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-78
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +263.10 USD
Худший трейд: -108 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +698.70 USD
Макс. убыток в серии: -524.75 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ACCMIntl-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
2
100%
28
39%
1%
1.08
3.82
USD
USD
12%
1:400