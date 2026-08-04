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Trinh Van Sang

WolvesVN VIP APP

Trinh Van Sang
Trinh Van Sang

Trinh Van Sang

0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 2%
ACCMIntl-Real
1:400
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
28
Прибыльных трейдов:
11 (39.28%)
Убыточных трейдов:
17 (60.71%)
Лучший трейд:
263.10 USD
Худший трейд:
-108.30 USD
Общая прибыль:
1 366.75 USD (4 718 pips)
Общий убыток:
-1 259.78 USD (4 796 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (698.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
698.70 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
1.21%
Макс. загрузка депозита:
5.42%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
0.15
Длинных трейдов:
13 (46.43%)
Коротких трейдов:
15 (53.57%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
3.82 USD
Средняя прибыль:
124.25 USD
Средний убыток:
-74.10 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-524.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-524.75 USD (8)
Прирост в месяц:
2.14%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
220.13 USD
Максимальная:
690.35 USD (12.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.09% (690.35 USD)
По эквити:
1.17% (62.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 107
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -78
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +263.10 USD
Худший трейд: -108 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +698.70 USD
Макс. убыток в серии: -524.75 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ACCMIntl-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.07 05:53
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.05 05:54
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.04 17:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.04 17:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
WolvesVN VIP APP
50 USD в месяц
2%
0
0
USD
5.1K
USD
2
100%
28
39%
1%
1.08
3.82
USD
12%
1:400
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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