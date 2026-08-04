- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
31
盈利交易:
13 (41.93%)
亏损交易:
18 (58.06%)
最好交易:
289.50 USD
最差交易:
-108.30 USD
毛利:
1 703.50 USD (6 064 pips)
毛利亏损:
-1 335.78 USD (5 099 pips)
最大连续赢利:
6 (698.70 USD)
最大连续盈利:
698.70 USD (6)
夏普比率:
0.11
交易活动:
1.21%
最大入金加载:
5.43%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
0.53
长期交易:
15 (48.39%)
短期交易:
16 (51.61%)
利润因子:
1.28
预期回报:
11.86 USD
平均利润:
131.04 USD
平均损失:
-74.21 USD
最大连续失误:
8 (-524.75 USD)
最大连续亏损:
-524.75 USD (8)
每月增长:
7.35%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
220.13 USD
最大值:
690.35 USD (12.09%)
相对跌幅:
结余:
12.09% (690.35 USD)
净值:
1.17% (62.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|368
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|965
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +289.50 USD
最差交易: -108 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +698.70 USD
最大连续亏损: -524.75 USD
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无数据
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
7%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
3
100%
31
41%
1%
1.27
11.86
USD
USD
12%
1:400