- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
35
Прибыльных трейдов:
30 (85.71%)
Убыточных трейдов:
5 (14.29%)
Лучший трейд:
2.52 USD
Худший трейд:
-0.96 USD
Общая прибыль:
14.81 USD (1 591 pips)
Общий убыток:
-3.22 USD (160 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (6.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.79 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.64
Торговая активность:
0.89%
Макс. загрузка депозита:
15.66%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
40 секунд
Фактор восстановления:
11.59
Длинных трейдов:
13 (37.14%)
Коротких трейдов:
22 (62.86%)
Профит фактор:
4.60
Мат. ожидание:
0.33 USD
Средняя прибыль:
0.49 USD
Средний убыток:
-0.64 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.96 USD (1)
Прирост в месяц:
23.18%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
1.00 USD (1.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.89% (1.00 USD)
По эквити:
3.50% (1.79 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|12
|EURUSD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.4K
|EURUSD
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.52 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +6.79 USD
Макс. убыток в серии: -0.96 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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ICMarketsSC-MT5-3
|0.83 × 6
|
FPTradingLLC-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|17.33 × 3
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
23%
0
0
USD
USD
62
USD
USD
1
0%
35
85%
1%
4.59
0.33
USD
USD
4%
1:500