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Сигналы / MetaTrader 5 / MyFxEa 5
Muhammad Umair

MyFxEa 5

Muhammad Umair
Muhammad Umair

Muhammad Umair

Facebook: https://www.facebook.com/myfxea
Telegram Channel: https://t.me/myfxe
1 комментарий
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 23%
ICMarketsSC-MT5-3
1:500
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
35
Прибыльных трейдов:
30 (85.71%)
Убыточных трейдов:
5 (14.29%)
Лучший трейд:
2.52 USD
Худший трейд:
-0.96 USD
Общая прибыль:
14.81 USD (1 591 pips)
Общий убыток:
-3.22 USD (160 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (6.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.79 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.64
Торговая активность:
0.89%
Макс. загрузка депозита:
15.66%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
40 секунд
Фактор восстановления:
11.59
Длинных трейдов:
13 (37.14%)
Коротких трейдов:
22 (62.86%)
Профит фактор:
4.60
Мат. ожидание:
0.33 USD
Средняя прибыль:
0.49 USD
Средний убыток:
-0.64 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.96 USD (1)
Прирост в месяц:
23.18%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
1.00 USD (1.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.89% (1.00 USD)
По эквити:
3.50% (1.79 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 34
EURUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 12
EURUSD 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.4K
EURUSD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.52 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +6.79 USD
Макс. убыток в серии: -0.96 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-3
0.83 × 6
FPTradingLLC-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
17.33 × 3
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Нет отзывов
2026.08.07 18:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.04 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 15:49
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.04 15:49
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.08.04 15:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.04 15:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MyFxEa 5
30 USD в месяц
23%
0
0
USD
62
USD
1
0%
35
85%
1%
4.59
0.33
USD
4%
1:500
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