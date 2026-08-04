- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
45
盈利交易:
38 (84.44%)
亏损交易:
7 (15.56%)
最好交易:
2.52 USD
最差交易:
-2.59 USD
毛利:
18.52 USD (1 988 pips)
毛利亏损:
-6.84 USD (474 pips)
最大连续赢利:
11 (6.79 USD)
最大连续盈利:
6.79 USD (11)
夏普比率:
0.45
交易活动:
0.89%
最大入金加载:
88.07%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
1 一分钟
采收率:
4.37
长期交易:
23 (51.11%)
短期交易:
22 (48.89%)
利润因子:
2.71
预期回报:
0.26 USD
平均利润:
0.49 USD
平均损失:
-0.98 USD
最大连续失误:
1 (-2.59 USD)
最大连续亏损:
-2.59 USD (1)
每月增长:
23.36%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.04 USD
最大值:
2.67 USD (4.19%)
相对跌幅:
结余:
4.12% (2.63 USD)
净值:
6.16% (3.79 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|12
|EURUSD
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.5K
|EURUSD
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.52 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +6.79 USD
最大连续亏损: -2.59 USD
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预期回报
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每月30 USD
23%
0
0
USD
USD
62
USD
USD
2
0%
45
84%
1%
2.70
0.26
USD
USD
6%
1:500