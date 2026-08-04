- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
99
Прибыльных трейдов:
47 (47.47%)
Убыточных трейдов:
52 (52.53%)
Лучший трейд:
102.41 USD
Худший трейд:
-63.87 USD
Общая прибыль:
457.89 USD (13 470 pips)
Общий убыток:
-375.29 USD (12 865 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (23.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
137.14 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
61.57%
Макс. загрузка депозита:
17.88%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
99
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
0.75
Длинных трейдов:
45 (45.45%)
Коротких трейдов:
54 (54.55%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
0.83 USD
Средняя прибыль:
9.74 USD
Средний убыток:
-7.22 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-110.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-110.67 USD (12)
Прирост в месяц:
8.26%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
110.67 USD
Максимальная:
110.67 USD (11.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.07% (110.67 USD)
По эквити:
10.49% (112.41 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|35
|USDJPY
|34
|GBPUSD
|30
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|-17
|USDJPY
|175
|GBPUSD
|-76
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|289
|USDJPY
|1.5K
|GBPUSD
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +102.41 USD
Худший трейд: -64 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +23.84 USD
Макс. убыток в серии: -110.67 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LandPrime-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
LandPrime-Live3
|1.29 × 3195
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LandPrime-Live2
|4.37 × 244
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
8%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
100%
99
47%
62%
1.22
0.83
USD
USD
11%
1:500