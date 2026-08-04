- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
99
盈利交易:
47 (47.47%)
亏损交易:
52 (52.53%)
最好交易:
102.41 USD
最差交易:
-63.87 USD
毛利:
457.89 USD (13 470 pips)
毛利亏损:
-375.29 USD (12 865 pips)
最大连续赢利:
8 (23.84 USD)
最大连续盈利:
137.14 USD (3)
夏普比率:
0.05
交易活动:
51.15%
最大入金加载:
17.88%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
99
平均持有时间:
21 小时
采收率:
0.75
长期交易:
45 (45.45%)
短期交易:
54 (54.55%)
利润因子:
1.22
预期回报:
0.83 USD
平均利润:
9.74 USD
平均损失:
-7.22 USD
最大连续失误:
12 (-110.67 USD)
最大连续亏损:
-110.67 USD (12)
每月增长:
8.26%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
110.67 USD
最大值:
110.67 USD (11.07%)
相对跌幅:
结余:
11.07% (110.67 USD)
净值:
10.49% (112.41 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|35
|USDJPY
|34
|GBPUSD
|30
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|-17
|USDJPY
|175
|GBPUSD
|-76
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|289
|USDJPY
|1.5K
|GBPUSD
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +102.41 USD
最差交易: -64 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +23.84 USD
最大连续亏损: -110.67 USD
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8%
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USD
USD
1
USD
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1
100%
99
47%
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1.22
0.83
USD
USD
11%
1:500