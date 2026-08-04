- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
25
Прибыльных трейдов:
12 (48.00%)
Убыточных трейдов:
13 (52.00%)
Лучший трейд:
994.88 USD
Худший трейд:
-353.79 USD
Общая прибыль:
6 156.89 USD (343 686 pips)
Общий убыток:
-3 581.03 USD (304 349 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (10.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 666.53 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
59.88%
Макс. загрузка депозита:
8.60%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
2.68
Длинных трейдов:
13 (52.00%)
Коротких трейдов:
12 (48.00%)
Профит фактор:
1.72
Мат. ожидание:
103.03 USD
Средняя прибыль:
513.07 USD
Средний убыток:
-275.46 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-955.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-955.99 USD (4)
Прирост в месяц:
2.58%
Алготрейдинг:
60%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
654.59 USD
Максимальная:
959.81 USD (0.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.94% (959.24 USD)
По эквити:
0.52% (536.14 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sim
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.sim
|2.6K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.sim
|39K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +994.88 USD
Худший трейд: -354 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +10.72 USD
Макс. убыток в серии: -955.99 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-Prop Trader" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Track da minha conta pessoal
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
103K
USD
USD
2
60%
25
48%
60%
1.71
103.03
USD
USD
1%
1:30