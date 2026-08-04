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Lucas Felipe Honorio

Honorio Track

Lucas Felipe Honorio
Lucas Felipe Honorio

Lucas Felipe Honorio

0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2026 3%
OANDA-Prop Trader
1:30
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
25
Прибыльных трейдов:
12 (48.00%)
Убыточных трейдов:
13 (52.00%)
Лучший трейд:
994.88 USD
Худший трейд:
-353.79 USD
Общая прибыль:
6 156.89 USD (343 686 pips)
Общий убыток:
-3 581.03 USD (304 349 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (10.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 666.53 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
59.88%
Макс. загрузка депозита:
8.60%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
2.68
Длинных трейдов:
13 (52.00%)
Коротких трейдов:
12 (48.00%)
Профит фактор:
1.72
Мат. ожидание:
103.03 USD
Средняя прибыль:
513.07 USD
Средний убыток:
-275.46 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-955.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-955.99 USD (4)
Прирост в месяц:
2.58%
Алготрейдинг:
60%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
654.59 USD
Максимальная:
959.81 USD (0.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.94% (959.24 USD)
По эквити:
0.52% (536.14 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.sim 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.sim 2.6K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.sim 39K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +994.88 USD
Худший трейд: -354 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +10.72 USD
Макс. убыток в серии: -955.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-Prop Trader" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Track da minha conta pessoal
Нет отзывов
2026.08.04 14:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.04 14:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Honorio Track
100 USD в месяц
3%
0
0
USD
103K
USD
2
60%
25
48%
60%
1.71
103.03
USD
1%
1:30
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