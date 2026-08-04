- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
30
盈利交易:
15 (50.00%)
亏损交易:
15 (50.00%)
最好交易:
994.88 USD
最差交易:
-353.79 USD
毛利:
7 038.45 USD (408 590 pips)
毛利亏损:
-4 200.74 USD (366 897 pips)
最大连续赢利:
5 (10.72 USD)
最大连续盈利:
2 666.53 USD (3)
夏普比率:
0.20
交易活动:
71.59%
最大入金加载:
10.72%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
11 小时
采收率:
2.20
长期交易:
17 (56.67%)
短期交易:
13 (43.33%)
利润因子:
1.68
预期回报:
94.59 USD
平均利润:
469.23 USD
平均损失:
-280.05 USD
最大连续失误:
4 (-955.99 USD)
最大连续亏损:
-955.99 USD (4)
每月增长:
2.84%
算法交易:
66%
结余跌幅:
绝对:
654.59 USD
最大值:
1 291.99 USD (1.25%)
相对跌幅:
结余:
1.25% (1 291.34 USD)
净值:
0.52% (536.14 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sim
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.sim
|2.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.sim
|42K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +994.88 USD
最差交易: -354 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +10.72 USD
最大连续亏损: -955.99 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OANDA-Prop Trader 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
3%
0
0
USD
USD
103K
USD
USD
2
66%
30
50%
72%
1.67
94.59
USD
USD
1%
1:30