- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
64
Прибыльных трейдов:
25 (39.06%)
Убыточных трейдов:
39 (60.94%)
Лучший трейд:
109.95 USD
Худший трейд:
-28.42 USD
Общая прибыль:
737.23 USD (69 596 pips)
Общий убыток:
-477.43 USD (53 635 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (524.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
524.30 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
65.69%
Макс. загрузка депозита:
7.11%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
67
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.88
Длинных трейдов:
47 (73.44%)
Коротких трейдов:
17 (26.56%)
Профит фактор:
1.54
Мат. ожидание:
4.06 USD
Средняя прибыль:
29.49 USD
Средний убыток:
-12.24 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-164.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-164.70 USD (11)
Прирост в месяц:
25.89%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
57.46 USD
Максимальная:
296.20 USD (18.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.99% (296.17 USD)
По эквити:
5.92% (82.65 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|XAGUSD
|17
|US100
|7
|XTIUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-238
|XAGUSD
|454
|US100
|43
|XTIUSD
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-24K
|XAGUSD
|9.3K
|US100
|30K
|XTIUSD
|0
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +109.95 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +524.30 USD
Макс. убыток в серии: -164.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
GTCGlobalSA-Server 3
|4.58 × 62
|
ThreeTrader-Live
|6.72 × 299
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
GoMarkets-Live
|11.92 × 300
|
Exness-MT5Real11
|12.19 × 181
Risk 1.5 % -2.5% per Trade
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
26%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
1
0%
64
39%
66%
1.54
4.06
USD
USD
19%
1:500