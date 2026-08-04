Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 1.57 × 14 GTCGlobalSA-Server 3 4.58 × 62 ThreeTrader-Live 6.72 × 299 ICMarketsSC-MT5-2 8.82 × 145 GoMarkets-Live 11.92 × 300 Exness-MT5Real11 12.19 × 181 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика