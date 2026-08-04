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Сигналы / MetaTrader 5 / BRAM TRADING CLUB
Brahmantya Himawan

BRAM TRADING CLUB

Brahmantya Himawan
Brahmantya Himawan

Brahmantya Himawan

0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 26%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
64
Прибыльных трейдов:
25 (39.06%)
Убыточных трейдов:
39 (60.94%)
Лучший трейд:
109.95 USD
Худший трейд:
-28.42 USD
Общая прибыль:
737.23 USD (69 596 pips)
Общий убыток:
-477.43 USD (53 635 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (524.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
524.30 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
65.69%
Макс. загрузка депозита:
7.11%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
67
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.88
Длинных трейдов:
47 (73.44%)
Коротких трейдов:
17 (26.56%)
Профит фактор:
1.54
Мат. ожидание:
4.06 USD
Средняя прибыль:
29.49 USD
Средний убыток:
-12.24 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-164.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-164.70 USD (11)
Прирост в месяц:
25.89%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
57.46 USD
Максимальная:
296.20 USD (18.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.99% (296.17 USD)
По эквити:
5.92% (82.65 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 39
XAGUSD 17
US100 7
XTIUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -238
XAGUSD 454
US100 43
XTIUSD 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -24K
XAGUSD 9.3K
US100 30K
XTIUSD 0
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +109.95 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +524.30 USD
Макс. убыток в серии: -164.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
GTCGlobalSA-Server 3
4.58 × 62
ThreeTrader-Live
6.72 × 299
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
GoMarkets-Live
11.92 × 300
Exness-MT5Real11
12.19 × 181
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Risk 1.5 % -2.5% per Trade 
Нет отзывов
2026.08.07 14:56
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.07 14:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.07 12:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.06 17:49
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.06 17:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.06 15:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.06 15:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.06 14:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.06 14:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.04 23:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 14:49
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.08.04 14:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.04 14:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BRAM TRADING CLUB
30 USD в месяц
26%
0
0
USD
1.3K
USD
1
0%
64
39%
66%
1.54
4.06
USD
19%
1:500
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