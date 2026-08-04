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Сигналы / MetaTrader 5 / RapidGrowth26
Alexander Angelus Heimburger

RapidGrowth26

Alexander Angelus Heimburger
Alexander Angelus Heimburger

Alexander Angelus Heimburger

0 отзывов
Надежность
135 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 87%
BlackBullMarkets-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 182
Прибыльных трейдов:
1 482 (67.91%)
Убыточных трейдов:
700 (32.08%)
Лучший трейд:
345.48 USD
Худший трейд:
-476.83 USD
Общая прибыль:
21 264.46 USD (192 889 pips)
Общий убыток:
-12 032.56 USD (120 613 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (176.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 029.53 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
81.57%
Макс. загрузка депозита:
6.15%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.70
Длинных трейдов:
1 078 (49.40%)
Коротких трейдов:
1 104 (50.60%)
Профит фактор:
1.77
Мат. ожидание:
4.23 USD
Средняя прибыль:
14.35 USD
Средний убыток:
-17.19 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-5 442.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 442.33 USD (25)
Прирост в месяц:
8.32%
Годовой прогноз:
100.90%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 340.34 USD
Максимальная:
5 442.33 USD (89.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
89.19% (5 442.33 USD)
По эквити:
13.19% (1 132.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 2182
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 9.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 72K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +345.48 USD
Худший трейд: -477 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 25
Макс. прибыль в серии: +176.34 USD
Макс. убыток в серии: -5 442.33 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

The strategy has been traded live since January 2024. In August 2024, risk parameters were significantly reduced. The current risk configuration has been running continuously since then and represents the strategy offered through this signal.
Нет отзывов
2026.08.04 12:48
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 1.06% of days out of 942 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 12:48
A large drawdown may occur on the account again
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RapidGrowth26
30 USD в месяц
87%
0
0
USD
8.6K
USD
135
98%
2 182
67%
82%
1.76
4.23
USD
89%
1:500
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