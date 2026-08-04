- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 182
Прибыльных трейдов:
1 482 (67.91%)
Убыточных трейдов:
700 (32.08%)
Лучший трейд:
345.48 USD
Худший трейд:
-476.83 USD
Общая прибыль:
21 264.46 USD (192 889 pips)
Общий убыток:
-12 032.56 USD (120 613 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (176.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 029.53 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
81.57%
Макс. загрузка депозита:
6.15%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.70
Длинных трейдов:
1 078 (49.40%)
Коротких трейдов:
1 104 (50.60%)
Профит фактор:
1.77
Мат. ожидание:
4.23 USD
Средняя прибыль:
14.35 USD
Средний убыток:
-17.19 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-5 442.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 442.33 USD (25)
Прирост в месяц:
8.32%
Годовой прогноз:
100.90%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 340.34 USD
Максимальная:
5 442.33 USD (89.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
89.19% (5 442.33 USD)
По эквити:
13.19% (1 132.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2182
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|9.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|72K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +345.48 USD
Худший трейд: -477 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 25
Макс. прибыль в серии: +176.34 USD
Макс. убыток в серии: -5 442.33 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
The strategy has been traded live since January 2024. In August 2024, risk parameters were significantly reduced. The current risk configuration has been running continuously since then and represents the strategy offered through this signal.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
87%
0
0
USD
USD
8.6K
USD
USD
135
98%
2 182
67%
82%
1.76
4.23
USD
USD
89%
1:500