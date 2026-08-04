- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
5 (35.71%)
Убыточных трейдов:
9 (64.29%)
Лучший трейд:
89.78 USD
Худший трейд:
-186.52 USD
Общая прибыль:
249.20 USD (25 106 pips)
Общий убыток:
-644.13 USD (64 980 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (169.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
169.66 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.38
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.30%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.74
Длинных трейдов:
5 (35.71%)
Коротких трейдов:
9 (64.29%)
Профит фактор:
0.39
Мат. ожидание:
-28.21 USD
Средняя прибыль:
49.84 USD
Средний убыток:
-71.57 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-160.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-387.99 USD (3)
Прирост в месяц:
-39.49%
Алготрейдинг:
78%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
394.93 USD
Максимальная:
531.55 USD (46.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
46.77% (531.63 USD)
По эквити:
35.07% (398.63 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-395
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-40K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +89.78 USD
Худший трейд: -187 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +169.66 USD
Макс. убыток в серии: -160.57 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-3
|1.25 × 4
|
FPTradingLLC-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|17.33 × 3
A very safe signal powered by an Expert Advisor that uses sophisticated statistical analysis to identify unique market conditions. The EA analyzes the market in a highly advanced and unconventional way, helping to find high-probability trading opportunities while maintaining a conservative approach to risk.
WELCOME!
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
-39%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
1
78%
14
35%
100%
0.38
-28.21
USD
USD
47%
1:500