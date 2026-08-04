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Сигналы / MetaTrader 5 / TRADE INVEST MT5
Valeri Simov

TRADE INVEST MT5

Valeri Simov
Valeri Simov

Valeri Simov

2 комментария
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2026 -39%
ICMarketsSC-MT5-3
1:500
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
5 (35.71%)
Убыточных трейдов:
9 (64.29%)
Лучший трейд:
89.78 USD
Худший трейд:
-186.52 USD
Общая прибыль:
249.20 USD (25 106 pips)
Общий убыток:
-644.13 USD (64 980 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (169.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
169.66 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.38
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.30%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.74
Длинных трейдов:
5 (35.71%)
Коротких трейдов:
9 (64.29%)
Профит фактор:
0.39
Мат. ожидание:
-28.21 USD
Средняя прибыль:
49.84 USD
Средний убыток:
-71.57 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-160.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-387.99 USD (3)
Прирост в месяц:
-39.49%
Алготрейдинг:
78%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
394.93 USD
Максимальная:
531.55 USD (46.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
46.77% (531.63 USD)
По эквити:
35.07% (398.63 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -395
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -40K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +89.78 USD
Худший трейд: -187 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +169.66 USD
Макс. убыток в серии: -160.57 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-3
1.25 × 4
FPTradingLLC-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
17.33 × 3
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A very safe signal powered by an Expert Advisor that uses sophisticated statistical analysis to identify unique market conditions. The EA analyzes the market in a highly advanced and unconventional way, helping to find high-probability trading opportunities while maintaining a conservative approach to risk.

WELCOME!

Нет отзывов
2026.08.07 13:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.07 12:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.07 12:56
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 4 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.06 03:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.04 17:50
Share of trading days is too low
2026.08.04 17:50
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.04 16:49
Share of trading days is too low
2026.08.04 16:49
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.04 11:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 11:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 11:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.04 11:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.04 11:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TRADE INVEST MT5
35 USD в месяц
-39%
0
0
USD
0
USD
1
78%
14
35%
100%
0.38
-28.21
USD
47%
1:500
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