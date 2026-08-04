- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
21 (67.74%)
Убыточных трейдов:
10 (32.26%)
Лучший трейд:
68.23 USD
Худший трейд:
-3.62 USD
Общая прибыль:
243.23 USD (23 588 pips)
Общий убыток:
-8.76 USD (456 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (104.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
104.67 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.58
Торговая активность:
9.20%
Макс. загрузка депозита:
1.67%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
34 минуты
Фактор восстановления:
53.78
Длинных трейдов:
31 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
27.77
Мат. ожидание:
7.56 USD
Средняя прибыль:
11.58 USD
Средний убыток:
-0.88 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-4.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.16 USD (2)
Прирост в месяц:
5.86%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.56 USD
Максимальная:
4.36 USD (0.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.11% (4.36 USD)
По эквити:
0.28% (11.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|234
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|23K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +68.23 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +104.67 USD
Макс. убыток в серии: -4.16 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PepperstoneBS-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
PepperstoneBS-MT5-Live01
|1.91 × 11
In this signal operates an EA (Expert Advisor) that trades on the Gold (XAU/USD) pair using a One Shot technique (No Grid, No Martingale, No Hedging). The EA operates based on a Breakout strategy by placing pending orders at key price levels (Support and Resistance) that are updated daily (Dynamically). Each trading position is equipped with a Stop Loss and a Trailing Stop.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
1
93%
31
67%
9%
27.76
7.56
USD
USD
0%
1:500