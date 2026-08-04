- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
41
盈利交易:
21 (51.21%)
亏损交易:
20 (48.78%)
最好交易:
68.23 USD
最差交易:
-38.84 USD
毛利:
243.23 USD (23 588 pips)
毛利亏损:
-376.66 USD (37 244 pips)
最大连续赢利:
8 (104.67 USD)
最大连续盈利:
104.67 USD (8)
夏普比率:
-0.15
交易活动:
9.61%
最大入金加载:
1.67%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
51 分钟
采收率:
-0.36
长期交易:
41 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.65
预期回报:
-3.25 USD
平均利润:
11.58 USD
平均损失:
-18.83 USD
最大连续失误:
10 (-367.90 USD)
最大连续亏损:
-367.90 USD (10)
每月增长:
-3.34%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
133.43 USD
最大值:
367.90 USD (8.69%)
相对跌幅:
结余:
8.69% (367.90 USD)
净值:
3.24% (129.74 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-133
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-14K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +68.23 USD
最差交易: -39 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +104.67 USD
最大连续亏损: -367.90 USD
In this signal operates an EA (Expert Advisor) that trades on the Gold (XAU/USD) pair using a One Shot technique (No Grid, No Martingale, No Hedging). The EA operates based on a Breakout strategy by placing pending orders at key price levels (Support and Resistance) that are updated daily (Dynamically). Each trading position is equipped with a Stop Loss and a Trailing Stop.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-3%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
2
95%
41
51%
10%
0.64
-3.25
USD
USD
9%
1:500