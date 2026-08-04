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Aditia Kusuma

Trading Premium Algo

Aditia Kusuma
Aditia Kusuma

Aditia Kusuma

0条评论
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 -3%
PepperstoneBS-MT5-Live01
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
41
盈利交易:
21 (51.21%)
亏损交易:
20 (48.78%)
最好交易:
68.23 USD
最差交易:
-38.84 USD
毛利:
243.23 USD (23 588 pips)
毛利亏损:
-376.66 USD (37 244 pips)
最大连续赢利:
8 (104.67 USD)
最大连续盈利:
104.67 USD (8)
夏普比率:
-0.15
交易活动:
9.61%
最大入金加载:
1.67%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
51 分钟
采收率:
-0.36
长期交易:
41 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.65
预期回报:
-3.25 USD
平均利润:
11.58 USD
平均损失:
-18.83 USD
最大连续失误:
10 (-367.90 USD)
最大连续亏损:
-367.90 USD (10)
每月增长:
-3.34%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
133.43 USD
最大值:
367.90 USD (8.69%)
相对跌幅:
结余:
8.69% (367.90 USD)
净值:
3.24% (129.74 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -133
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -14K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +68.23 USD
最差交易: -39 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +104.67 USD
最大连续亏损: -367.90 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PepperstoneBS-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

PepperstoneBS-MT5-Live01
1.91 × 11
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In this signal operates an EA (Expert Advisor) that trades on the Gold (XAU/USD) pair using a One Shot technique (No Grid, No Martingale, No Hedging). The EA operates based on a Breakout strategy by placing pending orders at key price levels (Support and Resistance) that are updated daily (Dynamically). Each trading position is equipped with a Stop Loss and a Trailing Stop.
没有评论
2026.08.11 11:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.10 20:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.10 20:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 04:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.05 03:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.05 02:53
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 08:47
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.04 07:46
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.04 07:46
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.08.04 07:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.04 07:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Trading Premium Algo
每月30 USD
-3%
0
0
USD
3.9K
USD
2
95%
41
51%
10%
0.64
-3.25
USD
9%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载