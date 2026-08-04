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Сигналы / MetaTrader 4 / Cubes Supertrend
Daniel Harsono Christanto

Cubes Supertrend

Daniel Harsono Christanto
Daniel Harsono Christanto

Daniel Harsono Christanto

0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2026 5%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
9 (75.00%)
Убыточных трейдов:
3 (25.00%)
Лучший трейд:
51.72 USD
Худший трейд:
-20.30 USD
Общая прибыль:
207.75 USD (17 528 pips)
Общий убыток:
-60.57 USD (6 026 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (150.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
150.65 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.52
Торговая активность:
17.24%
Макс. загрузка депозита:
0.43%
Последний трейд:
4 минуты
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
3.60
Длинных трейдов:
9 (75.00%)
Коротких трейдов:
3 (25.00%)
Профит фактор:
3.43
Мат. ожидание:
12.27 USD
Средняя прибыль:
23.08 USD
Средний убыток:
-20.19 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-40.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.36 USD (2)
Прирост в месяц:
5.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.47 USD
Максимальная:
40.85 USD (1.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.46% (40.85 USD)
По эквити:
0.70% (19.63 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.v2 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.v2 147
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.v2 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +51.72 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +150.65 USD
Макс. убыток в серии: -40.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValburyAsiaFutures-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Using Supertrend Indicator
Нет отзывов
2026.08.07 07:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.07 06:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 07:46
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.08.04 07:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.04 07:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Cubes Supertrend
35 USD в месяц
5%
0
0
USD
2.9K
USD
2
100%
12
75%
17%
3.42
12.27
USD
1%
1:500
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