- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
9 (75.00%)
Убыточных трейдов:
3 (25.00%)
Лучший трейд:
51.72 USD
Худший трейд:
-20.30 USD
Общая прибыль:
207.75 USD (17 528 pips)
Общий убыток:
-60.57 USD (6 026 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (150.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
150.65 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.52
Торговая активность:
17.24%
Макс. загрузка депозита:
0.43%
Последний трейд:
4 минуты
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
3.60
Длинных трейдов:
9 (75.00%)
Коротких трейдов:
3 (25.00%)
Профит фактор:
3.43
Мат. ожидание:
12.27 USD
Средняя прибыль:
23.08 USD
Средний убыток:
-20.19 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-40.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.36 USD (2)
Прирост в месяц:
5.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.47 USD
Максимальная:
40.85 USD (1.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.46% (40.85 USD)
По эквити:
0.70% (19.63 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.v2
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.v2
|147
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.v2
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +51.72 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +150.65 USD
Макс. убыток в серии: -40.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValburyAsiaFutures-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
5%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
2
100%
12
75%
17%
3.42
12.27
USD
USD
1%
1:500