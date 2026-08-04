- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
16
盈利交易:
10 (62.50%)
亏损交易:
6 (37.50%)
最好交易:
51.72 USD
最差交易:
-61.02 USD
毛利:
211.78 USD (17 941 pips)
毛利亏损:
-221.99 USD (12 047 pips)
最大连续赢利:
6 (154.68 USD)
最大连续盈利:
154.68 USD (6)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
21.07%
最大入金加载:
0.44%
最近交易:
31 几分钟前
每周交易:
12
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.06
长期交易:
10 (62.50%)
短期交易:
6 (37.50%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-0.64 USD
平均利润:
21.18 USD
平均损失:
-37.00 USD
最大连续失误:
3 (-161.42 USD)
最大连续亏损:
-161.42 USD (3)
每月增长:
-0.37%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
10.21 USD
最大值:
161.42 USD (5.54%)
相对跌幅:
结余:
5.54% (161.42 USD)
净值:
1.94% (54.42 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.v2
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.v2
|-10
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.v2
|5.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +51.72 USD
最差交易: -61 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +154.68 USD
最大连续亏损: -161.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ValburyAsiaFutures-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
-0%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
2
100%
16
62%
21%
0.95
-0.64
USD
USD
6%
1:500