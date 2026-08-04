- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
15 (83.33%)
Убыточных трейдов:
3 (16.67%)
Лучший трейд:
19.10 USD
Худший трейд:
-12.03 USD
Общая прибыль:
63.70 USD (6 405 pips)
Общий убыток:
-36.63 USD (3 600 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (9.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
46.30 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
5.44%
Макс. загрузка депозита:
17.96%
Последний трейд:
43 минуты
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
19 минут
Фактор восстановления:
0.94
Длинных трейдов:
12 (66.67%)
Коротких трейдов:
6 (33.33%)
Профит фактор:
1.74
Мат. ожидание:
1.50 USD
Средняя прибыль:
4.25 USD
Средний убыток:
-12.21 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-12.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-12.03 USD (1)
Прирост в месяц:
54.14%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
28.69 USD (29.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.80% (28.66 USD)
По эквити:
15.43% (8.27 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|27
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|2.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +19.10 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +9.70 USD
Макс. убыток в серии: -12.03 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
54%
0
0
USD
USD
77
USD
USD
1
100%
18
83%
5%
1.73
1.50
USD
USD
30%
1:500