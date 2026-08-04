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Сигналы / MetaTrader 5 / Ambush Variant 1p3002
Dilwyn Tng

Ambush Variant 1p3002

Dilwyn Tng
Dilwyn Tng

Dilwyn Tng

4.8 (978)
✈️My Telegram: @P5EAfx
🌸中文的朋友，萊： silane
🍊中文的朋友，微信： silane32
I sell my products in MQL5.com only. I do not have affilate helping me to sell my products.
If someone offer you my product in telegram/whatsapp/chats/social media, that is NOT me.
16 продуктов 11 сигналов 7 тем 16 комментариев
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 54%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
15 (83.33%)
Убыточных трейдов:
3 (16.67%)
Лучший трейд:
19.10 USD
Худший трейд:
-12.03 USD
Общая прибыль:
63.70 USD (6 405 pips)
Общий убыток:
-36.63 USD (3 600 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (9.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
46.30 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
5.44%
Макс. загрузка депозита:
17.96%
Последний трейд:
43 минуты
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
19 минут
Фактор восстановления:
0.94
Длинных трейдов:
12 (66.67%)
Коротких трейдов:
6 (33.33%)
Профит фактор:
1.74
Мат. ожидание:
1.50 USD
Средняя прибыль:
4.25 USD
Средний убыток:
-12.21 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-12.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-12.03 USD (1)
Прирост в месяц:
54.14%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
28.69 USD (29.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.80% (28.66 USD)
По эквити:
15.43% (8.27 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 27
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 2.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.10 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +9.70 USD
Макс. убыток в серии: -12.03 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.11 01:24
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.11 01:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.07 13:56
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.07 13:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.06 13:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.05 03:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.05 03:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.04 10:47
Share of trading days is too low
2026.08.04 10:47
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.04 02:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 02:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 02:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.04 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.04 02:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ambush Variant 1p3002
999 USD в месяц
54%
0
0
USD
77
USD
1
100%
18
83%
5%
1.73
1.50
USD
30%
1:500
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