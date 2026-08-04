信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Ambush Variant 1p3002
Dilwyn Tng

Ambush Variant 1p3002

Dilwyn Tng
Dilwyn Tng

Dilwyn Tng

4.8 (978)
✈️My Telegrem: @P5Mql5
🌸中文的朋友，Line/莱： silane
🍊中文的朋友，Wechat/微信： silane32
16 产品 15 信号 7 主题 16 评论
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2026 54%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
18
盈利交易:
15 (83.33%)
亏损交易:
3 (16.67%)
最好交易:
19.10 USD
最差交易:
-12.03 USD
毛利:
63.70 USD (6 405 pips)
毛利亏损:
-36.63 USD (3 600 pips)
最大连续赢利:
5 (9.70 USD)
最大连续盈利:
46.30 USD (4)
夏普比率:
0.28
交易活动:
4.34%
最大入金加载:
17.96%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
19 分钟
采收率:
0.94
长期交易:
12 (66.67%)
短期交易:
6 (33.33%)
利润因子:
1.74
预期回报:
1.50 USD
平均利润:
4.25 USD
平均损失:
-12.21 USD
最大连续失误:
1 (-12.03 USD)
最大连续亏损:
-12.03 USD (1)
每月增长:
54.14%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
28.69 USD (29.83%)
相对跌幅:
结余:
29.80% (28.66 USD)
净值:
15.43% (8.27 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 27
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 2.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +19.10 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +9.70 USD
最大连续亏损: -12.03 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 UltimaMarkets-Live 1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.08.11 01:24
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.11 01:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.07 13:56
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.07 13:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.06 13:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.05 03:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.05 03:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.04 10:47
Share of trading days is too low
2026.08.04 10:47
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.04 02:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 02:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 02:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.04 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.04 02:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Ambush Variant 1p3002
每月999 USD
54%
0
0
USD
77
USD
1
100%
18
83%
4%
1.73
1.50
USD
30%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载