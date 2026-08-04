- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
18
盈利交易:
15 (83.33%)
亏损交易:
3 (16.67%)
最好交易:
19.10 USD
最差交易:
-12.03 USD
毛利:
63.70 USD (6 405 pips)
毛利亏损:
-36.63 USD (3 600 pips)
最大连续赢利:
5 (9.70 USD)
最大连续盈利:
46.30 USD (4)
夏普比率:
0.28
交易活动:
4.34%
最大入金加载:
17.96%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
19 分钟
采收率:
0.94
长期交易:
12 (66.67%)
短期交易:
6 (33.33%)
利润因子:
1.74
预期回报:
1.50 USD
平均利润:
4.25 USD
平均损失:
-12.21 USD
最大连续失误:
1 (-12.03 USD)
最大连续亏损:
-12.03 USD (1)
每月增长:
54.14%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
28.69 USD (29.83%)
相对跌幅:
结余:
29.80% (28.66 USD)
净值:
15.43% (8.27 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|27
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|2.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.10 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +9.70 USD
最大连续亏损: -12.03 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
54%
0
0
USD
USD
77
USD
USD
1
100%
18
83%
4%
1.73
1.50
USD
USD
30%
1:500