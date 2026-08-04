- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
62
Прибыльных трейдов:
44 (70.96%)
Убыточных трейдов:
18 (29.03%)
Лучший трейд:
463.00 USD
Худший трейд:
-397.00 USD
Общая прибыль:
1 824.24 USD (23 940 pips)
Общий убыток:
-1 130.23 USD (8 994 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (727.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
727.21 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
4.49%
Макс. загрузка депозита:
9.27%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
56 минут
Фактор восстановления:
1.31
Длинных трейдов:
37 (59.68%)
Коротких трейдов:
25 (40.32%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
11.19 USD
Средняя прибыль:
41.46 USD
Средний убыток:
-62.79 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-507.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-507.80 USD (7)
Прирост в месяц:
33.70%
Алготрейдинг:
62%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
321.20 USD
Максимальная:
530.00 USD (23.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.37% (530.00 USD)
По эквити:
12.45% (313.89 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|694
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|15K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +463.00 USD
Худший трейд: -397 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +727.21 USD
Макс. убыток в серии: -507.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
34%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
4
62%
62
70%
4%
1.61
11.19
USD
USD
23%
1:500