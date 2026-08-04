СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / XAUUSD Greenz
William Campbell

XAUUSD Greenz

William Campbell
William Campbell

William Campbell

0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 34%
PUPrime-Live
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
62
Прибыльных трейдов:
44 (70.96%)
Убыточных трейдов:
18 (29.03%)
Лучший трейд:
463.00 USD
Худший трейд:
-397.00 USD
Общая прибыль:
1 824.24 USD (23 940 pips)
Общий убыток:
-1 130.23 USD (8 994 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (727.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
727.21 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
4.49%
Макс. загрузка депозита:
9.27%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
56 минут
Фактор восстановления:
1.31
Длинных трейдов:
37 (59.68%)
Коротких трейдов:
25 (40.32%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
11.19 USD
Средняя прибыль:
41.46 USD
Средний убыток:
-62.79 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-507.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-507.80 USD (7)
Прирост в месяц:
33.70%
Алготрейдинг:
62%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
321.20 USD
Максимальная:
530.00 USD (23.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.37% (530.00 USD)
По эквити:
12.45% (313.89 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.s 62
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.s 694
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.s 15K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +463.00 USD
Худший трейд: -397 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +727.21 USD
Макс. убыток в серии: -507.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.09 22:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 00:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.04 00:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XAUUSD Greenz
50 USD в месяц
34%
0
0
USD
2.8K
USD
4
62%
62
70%
4%
1.61
11.19
USD
23%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.