- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
62
盈利交易:
44 (70.96%)
亏损交易:
18 (29.03%)
最好交易:
463.00 USD
最差交易:
-397.00 USD
毛利:
1 824.24 USD (23 940 pips)
毛利亏损:
-1 130.23 USD (8 994 pips)
最大连续赢利:
12 (727.21 USD)
最大连续盈利:
727.21 USD (12)
夏普比率:
0.11
交易活动:
4.49%
最大入金加载:
9.27%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
56 分钟
采收率:
1.31
长期交易:
37 (59.68%)
短期交易:
25 (40.32%)
利润因子:
1.61
预期回报:
11.19 USD
平均利润:
41.46 USD
平均损失:
-62.79 USD
最大连续失误:
7 (-507.80 USD)
最大连续亏损:
-507.80 USD (7)
每月增长:
33.70%
算法交易:
62%
结余跌幅:
绝对:
321.20 USD
最大值:
530.00 USD (23.37%)
相对跌幅:
结余:
23.37% (530.00 USD)
净值:
12.45% (313.89 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.s
|694
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.s
|15K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +463.00 USD
最差交易: -397 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +727.21 USD
最大连续亏损: -507.80 USD
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
34%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
4
62%
62
70%
4%
1.61
11.19
USD
USD
23%
1:500