- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
31 (75.60%)
Убыточных трейдов:
10 (24.39%)
Лучший трейд:
14.51 USD
Худший трейд:
-1.70 USD
Общая прибыль:
52.17 USD (34 957 pips)
Общий убыток:
-4.10 USD (3 567 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (5.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
21.29 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.43
Торговая активность:
0.67%
Макс. загрузка депозита:
6.95%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
1 минуту
Фактор восстановления:
28.28
Длинных трейдов:
36 (87.80%)
Коротких трейдов:
5 (12.20%)
Профит фактор:
12.72
Мат. ожидание:
1.17 USD
Средняя прибыль:
1.68 USD
Средний убыток:
-0.41 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-0.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.70 USD (1)
Прирост в месяц:
10.61%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1.70 USD (1.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.20% (1.70 USD)
По эквити:
2.57% (4.05 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|37
|EURUSDm
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|49
|EURUSDm
|-1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|31K
|EURUSDm
|-59
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +14.51 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +5.07 USD
Макс. убыток в серии: -0.27 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
44%
0
0
USD
USD
160
USD
USD
6
0%
41
75%
1%
12.72
1.17
USD
USD
3%
1:400