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Сигналы / MetaTrader 5 / Consistent DD
Linkan Biswas

Consistent DD

Linkan Biswas
Linkan Biswas

Linkan Biswas

Hi, I am Linkan Biswas. I have been trading since 2013. I am using my own custom strategy with technical analysis. Always i am avoiding risky trade. At first i think about to protect the capital then profit. Small profit is better than loss and i think about consistent profit. I am trading with H1
2 комментария
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 44%
Exness-MT5Real18
1:400
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
31 (75.60%)
Убыточных трейдов:
10 (24.39%)
Лучший трейд:
14.51 USD
Худший трейд:
-1.70 USD
Общая прибыль:
52.17 USD (34 957 pips)
Общий убыток:
-4.10 USD (3 567 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (5.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
21.29 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.43
Торговая активность:
0.67%
Макс. загрузка депозита:
6.95%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
1 минуту
Фактор восстановления:
28.28
Длинных трейдов:
36 (87.80%)
Коротких трейдов:
5 (12.20%)
Профит фактор:
12.72
Мат. ожидание:
1.17 USD
Средняя прибыль:
1.68 USD
Средний убыток:
-0.41 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-0.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.70 USD (1)
Прирост в месяц:
10.61%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1.70 USD (1.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.20% (1.70 USD)
По эквити:
2.57% (4.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 37
EURUSDm 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 49
EURUSDm -1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 31K
EURUSDm -59
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +14.51 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +5.07 USD
Макс. убыток в серии: -0.27 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.04 06:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.04 05:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.03 15:41
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.03 15:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.03 15:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Consistent DD
30 USD в месяц
44%
0
0
USD
160
USD
6
0%
41
75%
1%
12.72
1.17
USD
3%
1:400
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