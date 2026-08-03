- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
41
盈利交易:
31 (75.60%)
亏损交易:
10 (24.39%)
最好交易:
14.51 USD
最差交易:
-1.70 USD
毛利:
52.17 USD (34 957 pips)
毛利亏损:
-4.10 USD (3 567 pips)
最大连续赢利:
8 (5.07 USD)
最大连续盈利:
21.29 USD (5)
夏普比率:
0.43
交易活动:
0.67%
最大入金加载:
6.95%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
1 一分钟
采收率:
28.28
长期交易:
36 (87.80%)
短期交易:
5 (12.20%)
利润因子:
12.72
预期回报:
1.17 USD
平均利润:
1.68 USD
平均损失:
-0.41 USD
最大连续失误:
3 (-0.27 USD)
最大连续亏损:
-1.70 USD (1)
每月增长:
10.61%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1.70 USD (1.20%)
相对跌幅:
结余:
1.20% (1.70 USD)
净值:
2.57% (4.05 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|37
|EURUSDm
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|49
|EURUSDm
|-1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|31K
|EURUSDm
|-59
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14.51 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +5.07 USD
最大连续亏损: -0.27 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real18 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
44%
0
0
USD
USD
160
USD
USD
6
0%
41
75%
1%
12.72
1.17
USD
USD
3%
1:400