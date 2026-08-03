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Linkan Biswas

Consistent DD

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Hi, I am Linkan Biswas. I have been trading since 2013. I am using my own custom strategy with technical analysis. Always i am avoiding risky trade. At first i think about to protect the capital then profit. Small profit is better than loss and i think about consistent profit. I am trading with H1
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可靠性
6
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每月复制 30 USD per 
增长自 2026 44%
Exness-MT5Real18
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交易:
41
盈利交易:
31 (75.60%)
亏损交易:
10 (24.39%)
最好交易:
14.51 USD
最差交易:
-1.70 USD
毛利:
52.17 USD (34 957 pips)
毛利亏损:
-4.10 USD (3 567 pips)
最大连续赢利:
8 (5.07 USD)
最大连续盈利:
21.29 USD (5)
夏普比率:
0.43
交易活动:
0.67%
最大入金加载:
6.95%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
1 一分钟
采收率:
28.28
长期交易:
36 (87.80%)
短期交易:
5 (12.20%)
利润因子:
12.72
预期回报:
1.17 USD
平均利润:
1.68 USD
平均损失:
-0.41 USD
最大连续失误:
3 (-0.27 USD)
最大连续亏损:
-1.70 USD (1)
每月增长:
10.61%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1.70 USD (1.20%)
相对跌幅:
结余:
1.20% (1.70 USD)
净值:
2.57% (4.05 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDm 37
EURUSDm 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDm 49
EURUSDm -1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDm 31K
EURUSDm -59
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +14.51 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +5.07 USD
最大连续亏损: -0.27 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real18 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.08.04 06:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.04 05:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.03 15:41
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.03 15:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.03 15:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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