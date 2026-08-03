- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
23
Прибыльных трейдов:
14 (60.86%)
Убыточных трейдов:
9 (39.13%)
Лучший трейд:
102.40 USD
Худший трейд:
-102.20 USD
Общая прибыль:
295.75 USD (3 359 pips)
Общий убыток:
-440.30 USD (4 326 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (27.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
102.40 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.13
Торговая активность:
3.29%
Макс. загрузка депозита:
17.51%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
-0.47
Длинных трейдов:
10 (43.48%)
Коротких трейдов:
13 (56.52%)
Профит фактор:
0.67
Мат. ожидание:
-6.28 USD
Средняя прибыль:
21.13 USD
Средний убыток:
-48.92 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-205.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-205.40 USD (3)
Прирост в месяц:
-0.58%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
206.40 USD
Максимальная:
308.40 USD (1.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.23% (308.00 USD)
По эквити:
0.25% (63.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.x
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.x
|-145
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.x
|-967
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +102.40 USD
Худший трейд: -102 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +27.40 USD
Макс. убыток в серии: -205.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ThePropTrade-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-1%
0
0
USD
USD
25K
USD
USD
2
91%
23
60%
3%
0.67
-6.28
USD
USD
1%
1:50