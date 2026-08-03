- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
33
盈利交易:
21 (63.63%)
亏损交易:
12 (36.36%)
最好交易:
102.40 USD
最差交易:
-102.20 USD
毛利:
413.75 USD (4 534 pips)
毛利亏损:
-543.60 USD (5 317 pips)
最大连续赢利:
7 (36.30 USD)
最大连续盈利:
109.10 USD (5)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
3.29%
最大入金加载:
35.65%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
24
平均持有时间:
13 分钟
采收率:
-0.38
长期交易:
17 (51.52%)
短期交易:
16 (48.48%)
利润因子:
0.76
预期回报:
-3.93 USD
平均利润:
19.70 USD
平均损失:
-45.30 USD
最大连续失误:
3 (-205.40 USD)
最大连续亏损:
-205.40 USD (3)
每月增长:
-0.52%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
237.35 USD
最大值:
339.35 USD (1.35%)
相对跌幅:
结余:
1.35% (338.95 USD)
净值:
0.25% (63.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.x
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.x
|-130
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.x
|-783
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +102.40 USD
最差交易: -102 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +36.30 USD
最大连续亏损: -205.40 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ThePropTrade-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-1%
0
0
USD
USD
25K
USD
USD
2
93%
33
63%
3%
0.76
-3.93
USD
USD
1%
1:50