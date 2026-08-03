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Сигналы / MetaTrader 5 / CWDT GRID HIGH RISK
Chiwi's IT

CWDT GRID HIGH RISK

Chiwi's IT
Chiwi's IT

Chiwi's IT

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For developers/sellers:
Cyberwolfdog Trading is testing and reviewing Expert Advisors on request.
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4 темы 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 91%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
954
Прибыльных трейдов:
878 (92.03%)
Убыточных трейдов:
76 (7.97%)
Лучший трейд:
13.90 EUR
Худший трейд:
-16.85 EUR
Общая прибыль:
1 095.05 EUR (196 855 pips)
Общий убыток:
-338.67 EUR (46 637 pips)
Макс. серия выигрышей:
103 (81.20 EUR)
Макс. прибыль в серии:
103.82 EUR (66)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
18.89%
Последний трейд:
2 минуты
Трейдов в неделю:
109
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
19.32
Длинных трейдов:
480 (50.31%)
Коротких трейдов:
474 (49.69%)
Профит фактор:
3.23
Мат. ожидание:
0.79 EUR
Средняя прибыль:
1.25 EUR
Средний убыток:
-4.46 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-38.92 EUR)
Макс. убыток в серии:
-38.92 EUR (6)
Прирост в месяц:
34.31%
Годовой прогноз:
416.25%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.18 EUR
Максимальная:
39.16 EUR (3.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.64% (32.55 EUR)
По эквити:
44.04% (670.32 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURJPY 83
EURCAD 78
CHFJPY 74
AUDCAD 64
AUDNZD 58
AUDJPY 57
SGDJPY 56
GBPAUD 41
AUDUSD 37
GBPCAD 35
GBPNZD 32
NZDJPY 32
NZDCAD 31
USDCHF 31
CHFSGD 22
CADCHF 22
CADJPY 22
USDJPY 21
GBPSGD 20
USDSGD 17
EURNZD 17
NZDUSD 15
EURAUD 13
AUDSGD 11
GBPCHF 10
GBPJPY 10
EURGBP 9
EURSGD 8
EURCHF 7
GBPUSD 5
AUDCHF 5
NZDCHF 4
EURUSD 4
USDCAD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURJPY 77
EURCAD 44
CHFJPY 142
AUDCAD 39
AUDNZD 23
AUDJPY 51
SGDJPY 74
GBPAUD 45
AUDUSD 19
GBPCAD 18
GBPNZD 3
NZDJPY -18
NZDCAD 13
USDCHF 32
CHFSGD 38
CADCHF 17
CADJPY 41
USDJPY 40
GBPSGD 15
USDSGD 7
EURNZD 23
NZDUSD 9
EURAUD 23
AUDSGD 11
GBPCHF 12
GBPJPY 18
EURGBP 8
EURSGD 7
EURCHF 9
GBPUSD 7
AUDCHF 12
NZDCHF 5
EURUSD -3
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURJPY 14K
EURCAD 7.4K
CHFJPY 25K
AUDCAD 6.3K
AUDNZD 5.8K
AUDJPY 8.9K
SGDJPY 13K
GBPAUD 7.4K
AUDUSD 2.2K
GBPCAD 4.4K
GBPNZD 4.3K
NZDJPY 1.2K
NZDCAD 2.5K
USDCHF 3.1K
CHFSGD 5.2K
CADCHF 1.6K
CADJPY 6.4K
USDJPY 6.6K
GBPSGD 3.2K
USDSGD 1.4K
EURNZD 4.5K
NZDUSD 1.2K
EURAUD 3.2K
AUDSGD 1.5K
GBPCHF 1.1K
GBPJPY 3.3K
EURGBP 747
EURSGD 1K
EURCHF 1.1K
GBPUSD 853
AUDCHF 738
NZDCHF 404
EURUSD 646
USDCAD 346
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.90 EUR
Худший трейд: -17 EUR
Макс. серия выигрышей: 66
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +81.20 EUR
Макс. убыток в серии: -38.92 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
0.00 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
0.55 × 20
VTMarkets-Live 6
0.91 × 22
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
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CWDT GRID — HIGH Risk Grid Signal (MT5) by Cyber Wolfdog Trading

CWDT GRID is a grid-style trading signal running a High Risk profile. 
The strategy may open multiple positions during ranging or corrective price action and manages exposure through structured scaling.

Risk & Reality Check (Please Read)
Grid-based approaches can experience floating drawdown and may increase exposure during strong directional moves. 
No results are guaranteed and subscriber performance can differ due to spreads, slippage, execution, connection stability, and broker conditions.

Risk Profile
Minumum Balance/ Deposit: $2500
Account configuration: High Risk (balanced approach)
Losses are possible. 
Past performance does not guarantee future results.
Copying Guidance (Recommended)

To copy more safely, use your MetaTrader Signal settings:
Use for this subscription a separate account with no other EA's or manual trading.
Copy volume by % of equity (start conservative)
Max price deviation / slippage
Minimum equity stop (stop copying + close positions if equity drops below your limit)
Broker & VPS Advisory (Optional)
Cyber Wolfdog Trading can advise suitable brokers and recommend reliable VPS servers for stable execution and smoother copying performance.

Who This Signal Is For / Not For
✅ For traders who understand grid risk, accept drawdowns, and want systematic execution.
❌ Not for anyone expecting guaranteed profits or minimal drawdown at all times.




Broker Roboforex: 

Forex VPS (Stable VPS for MT5): https://www.forexvps.net/?aff=72872

MQL5 Seller Page (CyberWolfdog Trading): https://www.mql5.com/en/users/cyberwolfdog/seller

Patreon (Membership / Personal Assistance): https://www.patreon.com/c/cyberwolfdogtrading/membership





Нет отзывов
2026.08.04 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.04 12:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.08.04 02:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 14:41
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 14:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CWDT GRID HIGH RISK
50 USD в месяц
91%
0
0
USD
1.8K
EUR
10
100%
954
92%
100%
3.23
0.79
EUR
44%
1:500
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.