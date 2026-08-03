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Всего трейдов:
954
Прибыльных трейдов:
878 (92.03%)
Убыточных трейдов:
76 (7.97%)
Лучший трейд:
13.90 EUR
Худший трейд:
-16.85 EUR
Общая прибыль:
1 095.05 EUR (196 855 pips)
Общий убыток:
-338.67 EUR (46 637 pips)
Макс. серия выигрышей:
103 (81.20 EUR)
Макс. прибыль в серии:
103.82 EUR (66)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
18.89%
Последний трейд:
2 минуты
Трейдов в неделю:
109
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
19.32
Длинных трейдов:
480 (50.31%)
Коротких трейдов:
474 (49.69%)
Профит фактор:
3.23
Мат. ожидание:
0.79 EUR
Средняя прибыль:
1.25 EUR
Средний убыток:
-4.46 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-38.92 EUR)
Макс. убыток в серии:
-38.92 EUR (6)
Прирост в месяц:
34.31%
Годовой прогноз:
416.25%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.18 EUR
Максимальная:
39.16 EUR (3.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.64% (32.55 EUR)
По эквити:
44.04% (670.32 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURJPY
|83
|EURCAD
|78
|CHFJPY
|74
|AUDCAD
|64
|AUDNZD
|58
|AUDJPY
|57
|SGDJPY
|56
|GBPAUD
|41
|AUDUSD
|37
|GBPCAD
|35
|GBPNZD
|32
|NZDJPY
|32
|NZDCAD
|31
|USDCHF
|31
|CHFSGD
|22
|CADCHF
|22
|CADJPY
|22
|USDJPY
|21
|GBPSGD
|20
|USDSGD
|17
|EURNZD
|17
|NZDUSD
|15
|EURAUD
|13
|AUDSGD
|11
|GBPCHF
|10
|GBPJPY
|10
|EURGBP
|9
|EURSGD
|8
|EURCHF
|7
|GBPUSD
|5
|AUDCHF
|5
|NZDCHF
|4
|EURUSD
|4
|USDCAD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURJPY
|77
|EURCAD
|44
|CHFJPY
|142
|AUDCAD
|39
|AUDNZD
|23
|AUDJPY
|51
|SGDJPY
|74
|GBPAUD
|45
|AUDUSD
|19
|GBPCAD
|18
|GBPNZD
|3
|NZDJPY
|-18
|NZDCAD
|13
|USDCHF
|32
|CHFSGD
|38
|CADCHF
|17
|CADJPY
|41
|USDJPY
|40
|GBPSGD
|15
|USDSGD
|7
|EURNZD
|23
|NZDUSD
|9
|EURAUD
|23
|AUDSGD
|11
|GBPCHF
|12
|GBPJPY
|18
|EURGBP
|8
|EURSGD
|7
|EURCHF
|9
|GBPUSD
|7
|AUDCHF
|12
|NZDCHF
|5
|EURUSD
|-3
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURJPY
|14K
|EURCAD
|7.4K
|CHFJPY
|25K
|AUDCAD
|6.3K
|AUDNZD
|5.8K
|AUDJPY
|8.9K
|SGDJPY
|13K
|GBPAUD
|7.4K
|AUDUSD
|2.2K
|GBPCAD
|4.4K
|GBPNZD
|4.3K
|NZDJPY
|1.2K
|NZDCAD
|2.5K
|USDCHF
|3.1K
|CHFSGD
|5.2K
|CADCHF
|1.6K
|CADJPY
|6.4K
|USDJPY
|6.6K
|GBPSGD
|3.2K
|USDSGD
|1.4K
|EURNZD
|4.5K
|NZDUSD
|1.2K
|EURAUD
|3.2K
|AUDSGD
|1.5K
|GBPCHF
|1.1K
|GBPJPY
|3.3K
|EURGBP
|747
|EURSGD
|1K
|EURCHF
|1.1K
|GBPUSD
|853
|AUDCHF
|738
|NZDCHF
|404
|EURUSD
|646
|USDCAD
|346
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +13.90 EUR
Худший трейд: -17 EUR
Макс. серия выигрышей: 66
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +81.20 EUR
Макс. убыток в серии: -38.92 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.55 × 20
|
VTMarkets-Live 6
|0.91 × 22
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.33 × 3
CWDT GRID — HIGH Risk Grid Signal (MT5) by Cyber Wolfdog Trading
CWDT GRID is a grid-style trading signal running a High Risk profile.
The strategy may open multiple positions during ranging or corrective price action and manages exposure through structured scaling.
Risk & Reality Check (Please Read)
Grid-based approaches can experience floating drawdown and may increase exposure during strong directional moves.
No results are guaranteed and subscriber performance can differ due to spreads, slippage, execution, connection stability, and broker conditions.
Risk Profile
Minumum Balance/ Deposit: $2500
Account configuration: High Risk (balanced approach)
Losses are possible.
Past performance does not guarantee future results.
Copying Guidance (Recommended)
To copy more safely, use your MetaTrader Signal settings:
Use for this subscription a separate account with no other EA's or manual trading.
Copy volume by % of equity (start conservative)
Max price deviation / slippage
Minimum equity stop (stop copying + close positions if equity drops below your limit)
Broker & VPS Advisory (Optional)
Cyber Wolfdog Trading can advise suitable brokers and recommend reliable VPS servers for stable execution and smoother copying performance.
Who This Signal Is For / Not For
✅ For traders who understand grid risk, accept drawdowns, and want systematic execution.
❌ Not for anyone expecting guaranteed profits or minimal drawdown at all times.
Broker IC Trading: https://www.ictrading.com/?camp=77685
Broker Darwinex: https://www.darwinex.com/register?ac=tJG5Kw7PU1XIBDhLReVNOdFhqbQ3LaOK7wHCxsQHh8U%3D&lang=en
Broker Darwinex Zero: https://www.darwinexzero.com?fpr=5zr17
Forex VPS (Stable VPS for MT5): https://www.forexvps.net/?aff=72872
MQL5 Seller Page (CyberWolfdog Trading): https://www.mql5.com/en/users/cyberwolfdog/seller
Patreon (Membership / Personal Assistance): https://www.patreon.com/c/cyberwolfdogtrading/membership
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
91%
0
0
USD
USD
1.8K
EUR
EUR
10
100%
954
92%
100%
3.23
0.79
EUR
EUR
44%
1:500