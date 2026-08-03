- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
986
盈利交易:
906 (91.88%)
亏损交易:
80 (8.11%)
最好交易:
14.81 EUR
最差交易:
-16.85 EUR
毛利:
1 156.53 EUR (208 401 pips)
毛利亏损:
-379.93 EUR (54 833 pips)
最大连续赢利:
103 (81.20 EUR)
最大连续盈利:
103.82 EUR (66)
夏普比率:
0.38
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
18.89%
最近交易:
8 几分钟前
每周交易:
126
平均持有时间:
3 天
采收率:
19.83
长期交易:
497 (50.41%)
短期交易:
489 (49.59%)
利润因子:
3.04
预期回报:
0.79 EUR
平均利润:
1.28 EUR
平均损失:
-4.75 EUR
最大连续失误:
6 (-38.92 EUR)
最大连续亏损:
-38.92 EUR (6)
每月增长:
34.83%
年度预测:
422.60%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.18 EUR
最大值:
39.16 EUR (3.28%)
相对跌幅:
结余:
2.64% (32.55 EUR)
净值:
44.04% (670.32 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURJPY
|83
|EURCAD
|81
|CHFJPY
|74
|AUDCAD
|64
|AUDNZD
|62
|AUDJPY
|58
|SGDJPY
|56
|GBPNZD
|43
|GBPAUD
|41
|AUDUSD
|39
|GBPCAD
|38
|NZDCAD
|34
|USDCHF
|33
|NZDJPY
|33
|CHFSGD
|23
|CADCHF
|22
|CADJPY
|22
|USDJPY
|21
|GBPSGD
|20
|USDSGD
|17
|EURNZD
|17
|NZDUSD
|15
|EURAUD
|13
|AUDSGD
|11
|GBPCHF
|10
|GBPJPY
|10
|EURGBP
|9
|EURSGD
|8
|EURCHF
|7
|GBPUSD
|6
|AUDCHF
|5
|NZDCHF
|4
|EURUSD
|4
|USDCAD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURJPY
|77
|EURCAD
|46
|CHFJPY
|142
|AUDCAD
|39
|AUDNZD
|25
|AUDJPY
|52
|SGDJPY
|74
|GBPNZD
|12
|GBPAUD
|45
|AUDUSD
|19
|GBPCAD
|21
|NZDCAD
|15
|USDCHF
|35
|NZDJPY
|-18
|CHFSGD
|39
|CADCHF
|17
|CADJPY
|41
|USDJPY
|40
|GBPSGD
|15
|USDSGD
|7
|EURNZD
|23
|NZDUSD
|9
|EURAUD
|23
|AUDSGD
|11
|GBPCHF
|12
|GBPJPY
|18
|EURGBP
|8
|EURSGD
|7
|EURCHF
|9
|GBPUSD
|8
|AUDCHF
|12
|NZDCHF
|5
|EURUSD
|-3
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURJPY
|14K
|EURCAD
|7.8K
|CHFJPY
|25K
|AUDCAD
|6.3K
|AUDNZD
|6.1K
|AUDJPY
|8.9K
|SGDJPY
|13K
|GBPNZD
|5.6K
|GBPAUD
|7.4K
|AUDUSD
|2.3K
|GBPCAD
|4.8K
|NZDCAD
|2.8K
|USDCHF
|3.3K
|NZDJPY
|1.3K
|CHFSGD
|5.3K
|CADCHF
|1.6K
|CADJPY
|6.4K
|USDJPY
|6.6K
|GBPSGD
|3.2K
|USDSGD
|1.4K
|EURNZD
|4.5K
|NZDUSD
|1.2K
|EURAUD
|3.2K
|AUDSGD
|1.5K
|GBPCHF
|1.1K
|GBPJPY
|3.3K
|EURGBP
|747
|EURSGD
|1K
|EURCHF
|1.1K
|GBPUSD
|918
|AUDCHF
|738
|NZDCHF
|404
|EURUSD
|646
|USDCAD
|346
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14.81 EUR
最差交易: -17 EUR
最大连续赢利: 66
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +81.20 EUR
最大连续亏损: -38.92 EUR
CWDT GRID — HIGH Risk Grid Signal (MT5) by Cyber Wolfdog Trading
CWDT GRID is a grid-style trading signal running a High Risk profile.
The strategy may open multiple positions during ranging or corrective price action and manages exposure through structured scaling.
Risk & Reality Check (Please Read)
Grid-based approaches can experience floating drawdown and may increase exposure during strong directional moves.
No results are guaranteed and subscriber performance can differ due to spreads, slippage, execution, connection stability, and broker conditions.
Risk Profile
Minumum Balance/ Deposit: $2500
Account configuration: High Risk (balanced approach)
Losses are possible.
Past performance does not guarantee future results.
Copying Guidance (Recommended)
To copy more safely, use your MetaTrader Signal settings:
Use for this subscription a separate account with no other EA's or manual trading.
Copy volume by % of equity (start conservative)
Max price deviation / slippage
Minimum equity stop (stop copying + close positions if equity drops below your limit)
Broker & VPS Advisory (Optional)
Cyber Wolfdog Trading can advise suitable brokers and recommend reliable VPS servers for stable execution and smoother copying performance.
Who This Signal Is For / Not For
✅ For traders who understand grid risk, accept drawdowns, and want systematic execution.
❌ Not for anyone expecting guaranteed profits or minimal drawdown at all times.
Broker IC Trading: https://www.ictrading.com/?camp=77685
Broker Darwinex: https://www.darwinex.com/register?ac=tJG5Kw7PU1XIBDhLReVNOdFhqbQ3LaOK7wHCxsQHh8U%3D&lang=en
Broker Darwinex Zero: https://www.darwinexzero.com?fpr=5zr17
Forex VPS (Stable VPS for MT5): https://www.forexvps.net/?aff=72872
MQL5 Seller Page (CyberWolfdog Trading): https://www.mql5.com/en/users/cyberwolfdog/seller
Patreon (Membership / Personal Assistance): https://www.patreon.com/c/cyberwolfdogtrading/membership
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
93%
0
0
USD
USD
1.8K
EUR
EUR
11
100%
986
91%
100%
3.04
0.79
EUR
EUR
44%
1:500