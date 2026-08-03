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信号 / MetaTrader 5 / CWDT GRID HIGH RISK
Chiwi's IT

CWDT GRID HIGH RISK

Chiwi's IT
Chiwi's IT

Chiwi's IT

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For developers/sellers:
Cyberwolfdog Trading is testing and reviewing Expert Advisors on request.
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4 主题 1 评论
0条评论
可靠性
11
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2026 93%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
986
盈利交易:
906 (91.88%)
亏损交易:
80 (8.11%)
最好交易:
14.81 EUR
最差交易:
-16.85 EUR
毛利:
1 156.53 EUR (208 401 pips)
毛利亏损:
-379.93 EUR (54 833 pips)
最大连续赢利:
103 (81.20 EUR)
最大连续盈利:
103.82 EUR (66)
夏普比率:
0.38
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
18.89%
最近交易:
8 几分钟前
每周交易:
126
平均持有时间:
3 天
采收率:
19.83
长期交易:
497 (50.41%)
短期交易:
489 (49.59%)
利润因子:
3.04
预期回报:
0.79 EUR
平均利润:
1.28 EUR
平均损失:
-4.75 EUR
最大连续失误:
6 (-38.92 EUR)
最大连续亏损:
-38.92 EUR (6)
每月增长:
34.83%
年度预测:
422.60%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.18 EUR
最大值:
39.16 EUR (3.28%)
相对跌幅:
结余:
2.64% (32.55 EUR)
净值:
44.04% (670.32 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURJPY 83
EURCAD 81
CHFJPY 74
AUDCAD 64
AUDNZD 62
AUDJPY 58
SGDJPY 56
GBPNZD 43
GBPAUD 41
AUDUSD 39
GBPCAD 38
NZDCAD 34
USDCHF 33
NZDJPY 33
CHFSGD 23
CADCHF 22
CADJPY 22
USDJPY 21
GBPSGD 20
USDSGD 17
EURNZD 17
NZDUSD 15
EURAUD 13
AUDSGD 11
GBPCHF 10
GBPJPY 10
EURGBP 9
EURSGD 8
EURCHF 7
GBPUSD 6
AUDCHF 5
NZDCHF 4
EURUSD 4
USDCAD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURJPY 77
EURCAD 46
CHFJPY 142
AUDCAD 39
AUDNZD 25
AUDJPY 52
SGDJPY 74
GBPNZD 12
GBPAUD 45
AUDUSD 19
GBPCAD 21
NZDCAD 15
USDCHF 35
NZDJPY -18
CHFSGD 39
CADCHF 17
CADJPY 41
USDJPY 40
GBPSGD 15
USDSGD 7
EURNZD 23
NZDUSD 9
EURAUD 23
AUDSGD 11
GBPCHF 12
GBPJPY 18
EURGBP 8
EURSGD 7
EURCHF 9
GBPUSD 8
AUDCHF 12
NZDCHF 5
EURUSD -3
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURJPY 14K
EURCAD 7.8K
CHFJPY 25K
AUDCAD 6.3K
AUDNZD 6.1K
AUDJPY 8.9K
SGDJPY 13K
GBPNZD 5.6K
GBPAUD 7.4K
AUDUSD 2.3K
GBPCAD 4.8K
NZDCAD 2.8K
USDCHF 3.3K
NZDJPY 1.3K
CHFSGD 5.3K
CADCHF 1.6K
CADJPY 6.4K
USDJPY 6.6K
GBPSGD 3.2K
USDSGD 1.4K
EURNZD 4.5K
NZDUSD 1.2K
EURAUD 3.2K
AUDSGD 1.5K
GBPCHF 1.1K
GBPJPY 3.3K
EURGBP 747
EURSGD 1K
EURCHF 1.1K
GBPUSD 918
AUDCHF 738
NZDCHF 404
EURUSD 646
USDCAD 346
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +14.81 EUR
最差交易: -17 EUR
最大连续赢利: 66
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +81.20 EUR
最大连续亏损: -38.92 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Live
0.00 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
0.55 × 20
VTMarkets-Live 6
0.77 × 22
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
查看详细统计，请 登录 或者 注册
CWDT GRID — HIGH Risk Grid Signal (MT5) by Cyber Wolfdog Trading

CWDT GRID is a grid-style trading signal running a High Risk profile. 
The strategy may open multiple positions during ranging or corrective price action and manages exposure through structured scaling.

Risk & Reality Check (Please Read)
Grid-based approaches can experience floating drawdown and may increase exposure during strong directional moves. 
No results are guaranteed and subscriber performance can differ due to spreads, slippage, execution, connection stability, and broker conditions.

Risk Profile
Minumum Balance/ Deposit: $2500
Account configuration: High Risk (balanced approach)
Losses are possible. 
Past performance does not guarantee future results.
Copying Guidance (Recommended)

To copy more safely, use your MetaTrader Signal settings:
Use for this subscription a separate account with no other EA's or manual trading.
Copy volume by % of equity (start conservative)
Max price deviation / slippage
Minimum equity stop (stop copying + close positions if equity drops below your limit)
Broker & VPS Advisory (Optional)
Cyber Wolfdog Trading can advise suitable brokers and recommend reliable VPS servers for stable execution and smoother copying performance.

Who This Signal Is For / Not For
✅ For traders who understand grid risk, accept drawdowns, and want systematic execution.
❌ Not for anyone expecting guaranteed profits or minimal drawdown at all times.




Broker Roboforex: 

Forex VPS (Stable VPS for MT5): https://www.forexvps.net/?aff=72872

MQL5 Seller Page (CyberWolfdog Trading): https://www.mql5.com/en/users/cyberwolfdog/seller

Patreon (Membership / Personal Assistance): https://www.patreon.com/c/cyberwolfdogtrading/membership





没有评论
2026.08.12 15:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.08.04 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.04 12:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.08.04 02:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 14:41
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 14:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
CWDT GRID HIGH RISK
每月50 USD
93%
0
0
USD
1.8K
EUR
11
100%
986
91%
100%
3.04
0.79
EUR
44%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载