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Сигналы / MetaTrader 5 / Nik Capital Pro
Nikolay Kalendzhiev

Nik Capital Pro

Nikolay Kalendzhiev
Nikolay Kalendzhiev

Nikolay Kalendzhiev

0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 9%
AdmiralsGroup-Live
1:30
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
25
Прибыльных трейдов:
22 (88.00%)
Убыточных трейдов:
3 (12.00%)
Лучший трейд:
14.56 EUR
Худший трейд:
-21.02 EUR
Общая прибыль:
124.27 EUR (22 814 pips)
Общий убыток:
-34.35 EUR (3 983 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (86.72 EUR)
Макс. прибыль в серии:
86.72 EUR (13)
Коэффициент Шарпа:
0.54
Торговая активность:
16.68%
Макс. загрузка депозита:
73.35%
Последний трейд:
39 минут
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.62
Длинных трейдов:
16 (64.00%)
Коротких трейдов:
9 (36.00%)
Профит фактор:
3.62
Мат. ожидание:
3.60 EUR
Средняя прибыль:
5.65 EUR
Средний убыток:
-11.45 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-34.35 EUR)
Макс. убыток в серии:
-34.35 EUR (3)
Прирост в месяц:
8.99%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
34.35 EUR (3.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.16% (34.35 EUR)
По эквити:
3.33% (35.16 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 22
_US100_U6 2
[DJI30] 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 93
_US100_U6 8
[DJI30] 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 9.4K
_US100_U6 8K
[DJI30] 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +14.56 EUR
Худший трейд: -21 EUR
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +86.72 EUR
Макс. убыток в серии: -34.35 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AdmiralsGroup-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.06 13:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 19:42
Share of trading days is too low
2026.08.03 19:42
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.03 09:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.03 09:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.03 09:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.03 09:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.03 09:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Nik Capital Pro
30 USD в месяц
9%
0
0
USD
1.1K
EUR
1
0%
25
88%
17%
3.61
3.60
EUR
3%
1:30
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