- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
25
Прибыльных трейдов:
22 (88.00%)
Убыточных трейдов:
3 (12.00%)
Лучший трейд:
14.56 EUR
Худший трейд:
-21.02 EUR
Общая прибыль:
124.27 EUR (22 814 pips)
Общий убыток:
-34.35 EUR (3 983 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (86.72 EUR)
Макс. прибыль в серии:
86.72 EUR (13)
Коэффициент Шарпа:
0.54
Торговая активность:
16.68%
Макс. загрузка депозита:
73.35%
Последний трейд:
39 минут
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.62
Длинных трейдов:
16 (64.00%)
Коротких трейдов:
9 (36.00%)
Профит фактор:
3.62
Мат. ожидание:
3.60 EUR
Средняя прибыль:
5.65 EUR
Средний убыток:
-11.45 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-34.35 EUR)
Макс. убыток в серии:
-34.35 EUR (3)
Прирост в месяц:
8.99%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
34.35 EUR (3.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.16% (34.35 EUR)
По эквити:
3.33% (35.16 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|22
|_US100_U6
|2
|[DJI30]
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|93
|_US100_U6
|8
|[DJI30]
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|9.4K
|_US100_U6
|8K
|[DJI30]
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +14.56 EUR
Худший трейд: -21 EUR
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +86.72 EUR
Макс. убыток в серии: -34.35 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AdmiralsGroup-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
9%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
1
0%
25
88%
17%
3.61
3.60
EUR
EUR
3%
1:30