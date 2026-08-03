- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
39
盈利交易:
32 (82.05%)
亏损交易:
7 (17.95%)
最好交易:
14.61 EUR
最差交易:
-21.02 EUR
毛利:
169.01 EUR (48 615 pips)
毛利亏损:
-38.04 EUR (10 109 pips)
最大连续赢利:
13 (86.72 EUR)
最大连续盈利:
86.72 EUR (13)
夏普比率:
0.57
交易活动:
20.04%
最大入金加载:
73.35%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
33
平均持有时间:
2 小时
采收率:
3.81
长期交易:
24 (61.54%)
短期交易:
15 (38.46%)
利润因子:
4.44
预期回报:
3.36 EUR
平均利润:
5.28 EUR
平均损失:
-5.43 EUR
最大连续失误:
3 (-34.35 EUR)
最大连续亏损:
-34.35 EUR (3)
每月增长:
13.10%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
34.35 EUR (3.16%)
相对跌幅:
结余:
3.16% (34.35 EUR)
净值:
3.33% (35.16 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|28
|[DJI30]
|9
|_US100_U6
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|118
|[DJI30]
|24
|_US100_U6
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|12K
|[DJI30]
|19K
|_US100_U6
|8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14.61 EUR
最差交易: -21 EUR
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +86.72 EUR
最大连续亏损: -34.35 EUR
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
13%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
2
0%
39
82%
20%
4.44
3.36
EUR
EUR
3%
1:30